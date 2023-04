La canción de Drake y The Weeknd de las que todos hablan

Una canción que se compuso usando inteligencia artificial (IA) para clonar las voces de Drake y The Weeknd se viralizó en las redes sociales.

La canción, que se llama Heart On My Sleeve(Corazón en la manga), simula un intercambio de versos -la mayoría haciendo referencia a la también cantante y actriz Selena Gómez, ex pareja de The Weeknd- entre las dos estrellas.

Según su creador, quien se idenifica como @ghostwriter (escritor fantasma), la canción fue creada por un software al que se entrenó usando las voces de estos dos artistas.

«Apenas estamos empezando», escribió debajo del video de la canción en YouTube.

«Realmente estamos ante una nueva era», respondió alguien en los comentarios, «ya ni siquiera se puede distinguir lo que es legítimo o falso».

Los dos astros de la música han colaborado anteriormente en canciones como The Ride y Live For. (Fuente externa)



«Este es el primer ejemplo de música generada por IA que realmente me impresionó», agregó en TwitterMckay Wrigley, un desarrollador de inteligencia artificial.

Desde que se publicó el viernes, la canción ha tenido más de ocho millones y medio de reproducciones en TikTok. La versión completa también se ha reproducido 254.000 veces en Spotify.

La canción comienza con un patrón repetido de piano que transita hasta encontrarse con un golpe de bajo resonante, mientras que el Drake generado por IA rapea: «I came in with my ex like Selena to flex / Bumpin’ Justin Bieber the fever ain’t left» (Vine con mi ex, como Selena para flexionar/saludando a Justin Bieber, la fiebre nunca se ha ido).

El falso The Weeknd le responde con un verso en el que «alega» que Gómez le fue infiel antes de su separación en 2017. La pista incluso incluye una referencia al productor Metro Boomin’, quien ha trabajado con artistas como 21 Savage, Future, Nicki Minaj y Kanye West.

No es perfecta

Drake se quejó la semana pasada sobre el uso de su voz en programas de IA. (Fuente externa)



La canción se siente como una demo pirateada: con baja calidad, rayones, a veces es difícil entender las voces y se perciben fallas técnicas, elementos que seguramente la IA está usando a su favor.

Hasta el momento, ninguno de los artistas se ha pronunciado oficialmente con respecto a la canción, pero Drake ya antes había expresado su descontento porque se usara su voz de una manera similar.

Hace poco, publicó en su cuenta de Instagram un video hecho por un fan, en el que Drake mismo pareciera estar rapeando la canción de Ice Spice, Munch (Feeling U). El comentario de Drake que acompañaba el video era: «esta es la gota que colma el vaso IA«.

La queja de Drake llegó después de que la disquera Universal Music Group le hubiera escrito a servicios de streaming de música como Spotify y Apple Music, para pedirles que no le dieran acceso a sus bibliotecas musicales a las compañías de inteligencia artificial.

«No dudaremos en tomar medidas para proteger nuestros derechos y los de nuestros artistas», advirtió UMG en el correo electrónico, que fue obtenido por el diario Financial Times.

«La IA es el futuro de la música»

Guetta recibió el galardón a mejor productor del año en los Brits 2023 (Fuente externa)



Varias páginas web ya le ofrecen a los fans la posibilidad de crear nuevas canciones usando imitaciones de voces de las estrellas pop más grandes.

Hace poco, el DJ francés David Guetta usó un sitio llamado uberduck.ai para imitar la voz de Eminem y poder añadirla a una de sus canciones instrumentales.

«Estoy seguro de que el futuro de la música está en la IA», le dijo a la BBC.

Pero dijo que la tecnología solo podría ser útil «como herramienta», como lo fueron en su momento el drum machine (caja de percusión electrónica) y el sampler (máquinas de muestreo, que mezcla grabaciones ya existentes).»

«Nada va a reemplazar el gusto», dijo. «Lo que define a un artista es que tienes un gusto específico, tienes un tipo de emoción en especial que quieres expresar y vas a usar todos los instrumentos modernos para poder lograrlo».

Un posible cambio estructural

Drake y The Weeknd (Fuente externa)

El fenómeno del uso de la tecnología en el mundo de la música ya viene haciendo titulares hace un tiempo.

Polémicas recientes por el uso de tecnología en el mundo de la música incluyen un «deepfake» de Rihanna cantando «Cuff It» de Beyoncé; y un clon hecho por IA de Kanye West cantando la balada acústica «Hey There, Delilah», algo que demuestra que el rápido ascenso de la tecnología sigue sacudiendo la industria musical.

«Heart On My Sleeve», por ejemplo, no infringe los derechos de autor, ya que pareciera ser una composición completamente original.

El autor también dejó en claro que ni Drake ni The Weeknd estuvieron involucrados en la creación de la canción, algo que en teoría podría protegerlo ante una potencial demanda por «intentar hacer pasar» la canción por material original de los artistas e intentar lucrarse de la gente a través del engaño.

En respuesta, una amplia coalición de músicos y artistas lanzó una «Campaña de Arte Humano», con el objetivo de garantizar que la inteligencia artificial no «erosione» la creatividad humana.

El grupo -que cuenta con el apoyo de la Asociación de la Industria de la Grabación de América, la Asociación de Música Independiente y la Industria Fonográfica Británica- delineó siete principios que defienden las mejores prácticas para el uso de la inteligencia artificial y destacó que la protección de los derechos de autor solo se le debe otorgar a la música creada por humanos.

«Hay tanto potencial con la IA, pero también presenta riesgos para nuestra comunidad creativa», dijo el CEO de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de EE.UU., Harvey Mason Jr., durante el lanzamiento de la iniciativa.

«Es clave que lo hagamos bien desde el principio para no arriesganos a perder la magia artística que solo los humanos pueden crear», agregó.