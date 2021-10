La cantante Adele revela algunos de sus gustos y aficiones

En el marco de la promoción del próximo lanzamiento de su nuevo álbum 30, Adele respondió a las populares preguntas de la revista Vogue, respuestas con las que reveló algunos aspectos de su personalidad, gustos y aficiones que sus seguidores desconocían.

La talentosa cantante británica que llevaba años fuera de la escena musical recibió a la revista en su acogedor hogar –estilo campiña inglesa- en Los Ángeles donde no se limitó a responder las reglamentarias 73 cuestiones, sino que fue más allá compartiendo 95 respuestas para deleite de sus fans.

“Estoy feliz, muy emocionada”, dijo a modo de saludo a la cámara y bromeó con su vestimenta: “Es muy británico usar un conjunto deportivo con este clima de 32 grados”, dijo sobre el clima de la ciudad californiana.

Sobre el hecho de ser una mujer inglesa viviendo en Estados Unidos dijo sentir “que mi humor sarcástico no funciona aquí”, pero encontró similitud en “la cultura del té y el café”. Sobre los estadounidenses, Adele ha observado que “tienen su propio lenguaje raro para cosas”.

La cantante de Someone Like You reveló que en los últimos tiempos descubrió “lo hogareña que soy, probablemente nunca saldría de casa a menos que fuera necesario”, en ese sentido recomendó a sus fans a seguir cuidándose para generar las condiciones necesarias para poder volverla a ver en concierto.

“Tan pronto como sea posible. Estoy lista. En realidad, depende del COVID. Así que sigan usando su mascarilla y no propaguen”, aconsejó y reveló que nunca pensó usar su nombre de pila “Adele Adkins” como marca artística, por no considerar su apellido tan agraciado.

La multipremiada cantante recordó cuando emergió de las filas de MySpace, la popular plataforma musical y una de las primeras redes sociales, donde se dio a conocer y forjó una amistad con Lilly Allen “era la reina del Myspace”.

La cantante que realizó la entrevista desempacando verduras en la barra de su cocina, dijo que “se ve saludable porque voy a hacer sopa de verduras esta noche, pero normalmente tengo cereales y cereales con azúcar para mi hijo y tiras de queso y malteadas. Verás, últimamente cuido lo que le doy a mi cuerpo estos días”.

Con una meteórica carrera, la ganadora de múltiples premios Grammy y Billboard, recordó cuando durante su primera aparición en TV en Estados Unidos, acudió como invitado a Saturday Night Live Paul McCartney: “Al final del show en el que canté por primera vez él cantó Hey Jude. Ese fue un momento increíble”

Sobre lo que ha cambiado en su vida personal en la cotidianidad desde que alcanzó fama mundial con su álbum 21, así se sinceró la nacida en Tottenham: “Mi cabello se ha vuelto más largo, mi maquillaje se vuelve más cargado, y mi vestuario más grande para que prácticamente me vea como un águila imperial o algo así en la vida diaria”.

Sobre ese mismo álbum, que incluye su gran éxito mundial Rolling In The Deep, Adele confesó que conserva los diarios llenos de “estrés caótico y ebrio, muy triste. Están escondidos en una bolsa en mi closet, en Londres. De hecho, no tengo idea cuáles son así que podrían estar perdidos”, aseguró al hablar de sus gustos y aficiones.

La cantante que fue intervenida quirúrgicamente de las cuerdas vocales en 2011, contó cómo nota la diferencia en la tesitura de su garganta:

“Definitivamente me dirigía a un sonido muy Tom Waits antes de la cirugía, sonaba muy ronca. Y también (después) fue una voz completamente nueva, limpia y pura.”

Sobre las principales diferencias al grabar sus tres álbumes anteriores, Adele puntualizó: “Pues en 19 me acababan de contratar, sólo tenía como cuatro canciones. Sentí que eso era escribir un álbum. En 21 no podía parar de escribir, simplemente brotaba de mí y era un desastre. Y después, en 25 no tenía tiempo de escribir, acababa de tener un bebé”, recordó.

La mujer inglesa más popular de la música actual también habló de moda -motivo de la revista-, dijo que nunca sale de casa sin sus arracadas, prefiere cantar descalza en el escenario, pondera la comodidad sobre el estilo y considera a Cate Blanchett su máximo fashion icon.

En pleno ascenso mundial de su reciente Easy On Me, Adele confesó también sus tres canciones propias favoritas: “Someone Like You sería el número uno. Creo que hay una nueva canción en el álbum que sería mi número dos. Y luego When We Were Young, me encanta esa canción. Me encanta cantarla. Significa mucho para mí”, dijo la británica en la entrevista de la famosa revista de moda y estilo.