La cantante española Rosalía publicará su nuevo álbum, ‘Lux’, el próximo 7 de noviembre

  • EFE
La cantante española Rosalía publicará su nuevo álbum, ‘Lux’, el próximo 7 de noviembre

La cantante española Rosalía anunció este lunes en una de las icónicas pantallas de Times Square (Nueva York) que su nuevo álbum, ‘Lux’, saldrá a la luz el próximo 7 de noviembre.

En una de las grandes pantallas luminosas que decoran la plaza, Rosalía luce un atuendo blanco que recuerda a la vestimenta característica de las monjas, con un velo que le cubre el cabello y escondiendo sus manos dentro de su camisa.

Puede leer: Shakira recorre los álbumes que definieron su carrera con Spotify Anniversary

Detrás de ella, la palabra ‘Lux’ se repite a lo largo de la imagen, y en otro cartel luminoso situado justo al lado se lee la fecha ‘Noviembre 7’.

En los últimos días, la artista española ha ido dejando pistas sobre su nuevo proyecto, y la semana pasada compartió una partitura bajo el título ‘Berghain’, el nombre de una de las discotecas de música tecno más famosas de Berlín (Alemania).

Está previsto que la cantante participe esta tarde en un directo en su perfil de TikTok programado para las 20:45 hora de España, del que se espera que dé más detalles de su nuevo proyecto.

La semana pasada, Rosalía promocionó su nuevo álbum en la fachada y el lateral del emblemático cine Callao de la Gran Vía madrileña, en el que se podía ver el pentagrama divulgado por ella misma, una imagen suya y un símbolo similar al de la paz.

Este es el cuarto álbum de estudio de Rosalía y su primer disco desde ‘Motomami’ (2022), un proyecto que le llevó a ganar múltiples premios, entre ellos el Grammy Latino a Mejor Álbum del Año.

EFE

EFE

Publicaciones Relacionadas

La cantante española Rosalía publicará su nuevo álbum, ‘Lux’, el próximo 7 de noviembre
La cantante española Rosalía publicará su nuevo álbum, ‘Lux’, el próximo 7 de noviembre
20 octubre, 2025
Nuevos datos sobre el tamaño y la rotación de asteroide aumentan desafío de misión nipona
Nuevos datos sobre el tamaño y la rotación de asteroide aumentan desafío de misión nipona
18 septiembre, 2025
Christian Brückner, principal sospechoso del caso Madeleine McCann, sale de prisión en Alemania
Christian Brückner, principal sospechoso del caso Madeleine McCann, sale de prisión en Alemania
17 septiembre, 2025
Artistas apoyan “Latinos en Times Square” este martes en NY
Artistas apoyan “Latinos en Times Square” este martes en NY
15 septiembre, 2025
Dominicana estará en evento «Latinos en Times Square» para celebrar Mes de la Herencia Hispana
Dominicana estará en evento «Latinos en Times Square» para celebrar Mes de la Herencia Hispana
11 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

#SinFiltro: Redefiniendo el propósito, claves para construir la vida que deseas

#SinFiltro: Redefiniendo el propósito, claves para construir la vida que deseas

El objetivo del endeudamiento público

El objetivo del endeudamiento público

Derechos humanos soberanía y seguridad nacional

Derechos humanos soberanía y seguridad nacional

República Dominicana y el costo diplomático de un veto innecesario

República Dominicana y el costo diplomático de un veto innecesario

Sargazo en la playa: ¿enemigo turístico o recurso por descubrir?

Sargazo en la playa: ¿enemigo turístico o recurso por descubrir?

Video| El Crok canta en concierto de Jowell y Randy tras ser condenado a cinco años de prisión

Video| El Crok canta en concierto de Jowell y Randy tras ser condenado a cinco años de prisión

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo