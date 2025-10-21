La directora de la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet), Gloria Ceballos, afirmó este martes que por la formación de la tormenta tropical Melissa en el mar Caribe, “vamos a tener unos días de mucha lluvia, o sea, los acumulados de lluvia muy importante”.

“Las lluvias van a estar presentes, aguaceros fuertes con relación a este sistema, mientras se mantiene ahí muy lento al sur del territorio nacional”, expresó.

Indicó además que “los modelos, aún en la mañana de hoy, no se habían terminado de acoplar con relación a si el sistema va a pasar directamente sobre el territorio nacional en el transcurso de los próximos días o si va a pasar sobre Haití o por el canal del viento entre Cuba y Haití”.

“Sea que el sistema pase sobre el territorio nacional o que se siga desplazando lentamente hacia el oeste, las lluvias van a estar presentes”, indicó.

Ceballos informó también que el campo nuboso de este sistema es muy amplio y las condiciones al sur nuestro son favorables para que se produzcan esas lluvias extraordinarias que le habíamos pronosticado en el día de ayer.

“Sigue la misma situación meteorológica, nos mantenemos atentos a que en el transcurso de la mañana de hoy”, resaltó.

“Las expectativas con relación a la trayectoria estamos esperando que ya en el transcurso de la mañana de hoy estén definidas en el sentido de cuál sería la trayectoria pronosticada para los próximos días”, concluyó.

Acción que debe asumir la población:

✓ Los padres deben tener control sobre sus hijos, para evitar que usen ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua, además no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

✓ Los conductores de vehículos deben tomar las medidas preventivas de lugar, debido a la reducción de visibilidad, generada por las lluvias.

✓ Mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y este Centro de Operaciones de Emergencia a través del Tel: 809-472-0909, 9.1.1, *462 de la OGTIC.

✓ Seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil.

✓ Ante la ocurrencia de aguaceros, los residentes en zonas de alto riesgo que habitan próximo a ríos, arroyos y cañadas deben de estar atentos y tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

✓ Las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua, no hacer uso de balnearios, en las provincias bajo alerta.