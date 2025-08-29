La cantidad de títulos de propiedad que entregaron a familias de Los Guaricanos

La diputada por Santo Domingo, Patricia Núñez, resaltó las obras desarrolladas por el gobierno en Santo Domingo Norte como la entrega reciente de 2 mil títulos de propiedad a familias de Los Guaricanos que benefician a más de 10 mil personas de esa localidad.

La legisladora perteneciente al Partido Revolucionario Moderno (PRM) citó al mismo tiempo la ampliación a seis vagones de la línea Uno del Metro para descongestionar el tránsito vehicular y los usuarios se transporten seguros y cómodo a sus destino.

A esto agrega, la construcción de dos estaciones extra hacia San Felipe, San Villa Mella, donde el transporte es un caos, lo que demuestra que el presidente de la República está atento a los problemas de las comunidades más apartadas de la ciudad.

Núñez definió como un hito histórico para comunidad de Los Guaricanos la titulación de 1,910 certificados de propiedad para un total de 3,314, ya que, durante décadas estas familias, habían luchado por tener la seguridad y la tranquilidad de un techo propio, respaldado por la legalidad.

Manifestó que como diputada y representante de esta comunidad, le llena de orgullo ser testigo de este avance que beneficia a más de 10 mil personas, en una titulación que abarcó un área geográfica de 473,864.37 metros cuadrados.

“Esta entrega no solo representa un documento, sino también el reconocimiento al trabajo, al esfuerzo y a la esperanza de miles de familias que ahora pueden decir con certeza: este terreno, este hogar, es mío”.

Consideró que esto ha sido posible gracias a la visión y el compromiso firme del presidente Luis Abinader, quien ha demostrado con hechos que cree en una República Dominicana más justa, más equitativa y con más oportunidades para todos.

Durante el acto, el mandatario expresó que más de 10,000 dominicanos comienzan una nueva etapa de sus vidas con seguridad jurídica sin tener que incurrir en gasto, porque el Estado asumió el costo de la titulación.

La diputada Núñez manifestó que la gestión del presidente Abinader ha apostado por una revolución silenciosa de derechos: llevando títulos, dignidad y desarrollo a las comunidades que históricamente fueron olvidadas.

