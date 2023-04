La Casa Blanca dice que Biden no está “enfocado” en el caso contra Trump

El presidente de EE.UU., Joe Biden, no está “enfocado” en la imputación contra su predecesor Donald Trump (2017-2021), aunque puede que vea parte de las noticias relativas a ese asunto en televisión durante algún momento del día, dijo este martes la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. “Esto no es algo en lo que él (Biden) esté enfocado.

A nosotros nos preocupa bajar los precios para el pueblo estadounidense. Por supuesto, esto está saliendo en muchas de las cadenas de televisión aquí, de manera diaria, durante horas y horas, así que puede que vea parte de las noticias”, dijo en una rueda de prensa. Además, la portavoz prefirió no comentar las provocadoras declaraciones que Trump ha hecho desde antes de su imputación, en las que convocaba a la gente a la protesta.

“Siempre hemos dejado muy claro que condenamos cualquier tipo de violencia, pero no voy a entrar en nada que afecte o esté relacionado con el caso. No vamos a comentarlo”, apuntó Jean-Pierre. La portavoz se posicionó así poco después de que Trump se entregara a la Fiscalía de Manhattan para que un juez de Nueva York le lea los cargos en su contra, que aún no se han hecho públicos pero que suman una treintena, según las informaciones que se han filtrado.

Trump se ha convertido en el primer expresidente del país en afrontar cargos penales tras ser imputado por un gran jurado de Nueva York en un caso relacionado con el pago de un soborno a la actriz porno Stormy Daniels, con la que el exmandatario tuvo un “affaire” en 2006.

La Casa Blanca ha intentado mantenerse en un segundo plano y ha evitado hacer grandes pronunciamientos. Un día después de que el jueves se conociera la imputación de Trump, el presidente de EE.UU., Joe Biden, respondió a varias preguntas sobre el asunto con la frase- “No tengo comentarios sobre Trump».

Además, ayer lunes, Biden fue preguntado sobre las protestas pro-Tump que se han convocado en su apoyo, incluida una para hoy frente del tribunal de Manhattan en el que compareció. Un periodista preguntó al presidente si estaba preocupado sobre la posibilidad de violencia, a lo que Biden respondió- “No, tengo fe en el Departamento de Policía de Nueva York” y contestó que “sí» tenía fe en el sistema judicial.