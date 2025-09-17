El influencer Santiago Matías dio a conocer este martes la fecha de estreno de La Casa de Alofoke 2 en el canal de YouTube Alofoke Radio Show.

La misma será el 20 octubre y la temporada durará hasta el 27 de noviembre 2025.

Esta nueva etapa viene con un rediseño del formato, además se construirá una nueva casa más amplia

Esta recibirá a 16 participantes.

La segunda temporada también traerá mejoras técnicas, nuevas dinámicas y la selección de talentos que formarán parte de esta experiencia digital que continúa marcando la agenda del entretenimiento en República Dominicana.

Matías dijo que se está trabajando con una logística para mantener a la audiencia conectada 24/7.

Los confimados

El empresario reveló que la segunda edición contará con la actuación de Carlos Montesquieu.

“Primer y único participante confirmado para #LaCasaDeAlofoke2. Hablamos el 20 de octubre, si Dios quiere. Estoy leyendo sugerencias”, publicó en sus redes sociales.

Sobre la primera entrega

La primera temporada de La Casa de Alofoke marcó un precedente en el entretenimiento digital del país, logrando récords de audiencia en plataformas digitales, millones de visualizaciones acumuladas en YouTube y un constante posicionamiento en tendencias de redes sociales.

En esta entrega participaron La Peki PR, Giuseppe Benignini, Gigi Núñez (La Gigi), Sr. Jiménez, Karola Cendra, Crazy Design, Vladimir Gómez, Mami Kim, Luise y Crusita.

Marileidy Concepción (Crusita) quedó como ganadora, “La casa de Alofoke”. Crusita recibió un millón de pesos en efectivo y una guagua Mercedes Benz.

Mentras que Angélica Nuñez (La Gigi) se quedó con el segundo lugar y recibió una Mercedes Benz.

También regaló vehículos de la marca Changan para el creador de contenido oriundo de Boca Chica, Luis Enrique Martínez “Luise” y la colombiana Karol Alcendra “Karola”, quienes ganaron el tercer y cuarto lugar respectivamente.

Carlos Montesquieu, aunque resultó en el último puesto, fue sorprendido con una jeepeta.

El reality generó conversación nacional e internacional, consolidándose como el proyecto más seguido de la plataforma en 2024.