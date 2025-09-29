«La casa de los Guinness” en Netflix: entre la historia real y el drama televisivo

La nueva serie de Netflix La casa Guinness ha capturado la atención de miles de espectadores por su mezcla de drama familiar, intriga política y riqueza histórica. Creada por Steven Knight, el mismo detrás de Peaky Blinders, esta producción se sumerge en la vida de la dinastía cervecera más famosa de Irlanda.

La serie se ambienta en Dublín y Nueva York del siglo XIX, justo después de la muerte de Sir Benjamin Lee Guinness en 1868, nieto del fundador Arthur Guinness. A partir de ese momento, sus hijos —Arthur, Edward, Anne y Benjamin Jr.— se enfrentan por el control del imperio cervecero. Muchos de estos eventos ocurrieron realmente, incluyendo el testamento desigual que generó tensiones familiares y el papel social de Anne, quien dedicó su vida a ayudar a los más necesitados.

Aunque la base histórica es sólida, La casa Guinness incorpora elementos ficticios para enriquecer la narrativa. Personajes como Sean Rafferty, el capataz de la cervecería, y Byron Hughes, supuesto hijo ilegítimo, son invenciones dramáticas que no tienen respaldo histórico. También se incluye una revuelta durante el funeral de Sir Benjamin, que no está documentada en los registros históricos2.

La serie nació de una idea de Ivana Lowell, heredera de la familia Guinness, quien colaboró estrechamente con Knight para aportar relatos inéditos y detalles íntimos de la familia. “La realidad es siempre tan sorprendente que abre caminos narrativos muy interesantes”, afirmó el creador.

Con ocho episodios, La casa Guinness combina vestuarios de época, locaciones en Dublín y Nueva York, y un elenco que incluye a Anthony Boyle, Louis Partridge, Emily Fairn y Fionn O’Shea. La serie ha sido comparada con Succession y The Gilded Age por su intensidad emocional y conflictos familiares.