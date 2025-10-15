La cesantía sigue en medio del debate en el Código Laboral: ¿Qué propuestas se discuten?

Foto/Fuente externa.

En medio de la aprobación del proyecto de ley que reforma el Código Laboral, el tema de la cesantía se mantiene en el centro del debate. El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, enfatizó que la decisión final corresponde al Congreso Nacional, aunque siempre considerando el diálogo tripartito y las negociaciones en curso.

Celso Juan Marranzini, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), afirmó que es necesario modificar, no eliminar, las condiciones de la cesantía.

«Modificar, porque nunca hemos planteado eliminar, modificar las condiciones de la cesantía para que esa carga se balanceé de otra manera y pues que todas las empresas de todos los tamaños tengan la capacidad de generar empleo formal», indicó el líder empresarial.

Lea más: Circe Almánzar: La reforma al Código de Trabajo debe tocarlo todo, no encasillarse solo en la cesantía

Marranzini añadió que es crucial tomarse el tiempo necesario para lograr un Código Laboral de impacto: «No todos los días se modifica un Código, este es de 1992 y realmente necesita ser modificado, que sea algo de impacto en el desarrollo del país», precisó.

Laura Izquierdo, por su parte, indicó que existen múltiples propuestas sobre la mesa para manejar los costos laborales, incluyendo el cálculo del salario promedio para pagar la cesantía y la implementación de un seguro de desempleo: «La idea de modificar un Código es crear mayores empleos y aportar a la productividad del país», y añadió que «si no se toca el tema de la cesantía quedaría pendiente esa modificación».

Izquierdo agregó que ya entregaron al Congreso sus opiniones y estudios sobre los costos laborales y las alternativas para ajustar la cesantía.

Mientras tanto, Gabriel del Río, presidente de CASC, sostuvo que la cesantía no representa un obstáculo para el desarrollo del país.

Merilenny Mueses

