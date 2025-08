La cesantía no se toca: Eddy Olivares confirma aprobación del Código de Trabajo en la próxima legislatura

Ministro de Trabajo: El negocio no puede ser el centro del sistema de la Seguridad Social

El ministro de Trabajo advirtió que el negocio no puede ser el centro del sistema de la Seguridad Social, y sí debe serlo el trabajador, y con ello arrastra a su familia, porque nunca podemos desviarnos de quién es el verdadero protagonista de la Seguridad Social.

Eddy Olivares, quien es el presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social, adelantó que cualquier reforma de la ley que se haga en el sistema debe estar inspirada en esa filosofía.

Olivares recordó que la ley 87-01 debió ser reformada diez años después, y han pasado 20 años con cosas que son perentorias resolverlas, por lo que, una vez aprobado el Código de Trabajo, tiene que venir la reforma a la norma que instituye el sistema de Seguridad Social, cuyas comisiones en el Congreso la presiden el vocero de la Fuerza del Pueblo en la Cámara de Diputados, Rafael Castillo, y en el Senado, el exministro de Salud Pública Daniel Rivera.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D`AGENDA, que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos, el alto funcionario dijo que dicha comisión cuenta, además, con varios médicos que son congresistas, lo que implica que sus miembros son personas expertas en la materia, y saben lo que tienen que hacer.

Dijo esperar que haya, a más tardar el próximo año, sea reformada, ya que hay que prestarle atención al tema de las pensiones, porque si al cumplimiento de las cuotas establecidas, en los primeros que van a recibir las pensiones, si resultan un fiasco, entonces eso podría generarle desconfianza al sistema, y al país una situación difícil.

“Además, tenemos que abrir las puertas del sistema de la Seguridad Social para todo el que trabaje, entre ellos los motoconchistas; hay que formalizarlos, porque hacen un trabajo, e implementar el régimen contributivo-subsidiado, debido a que la contribución está muy por debajo de todos los sistemas en América Latina”, explicó.

Sostuvo que todos esos temas hay que revisarlos, “pero tiene que ser un sistema democrático, más abierto, en el que entren todos los que trabajen, las trabajadoras domésticas, los taxistas, que entre todo el mundo”.

“Porque ese es un derecho fundamental, y eso hace que la reforma a ese sistema de la seguridad social sea más urgente”, precisó el presidente del consejo de la seguridad social.

Olivares dijo que recientemente encabezó un acto con el ministro de Educación, Luis Miguel de Camps García, a quien sustituyó en la cartera que hoy dirige. La actividad se llevó a cabo en una escuela en Pedro Brand, con estudiantes de dicho centro educativo, con la finalidad de poner en circulación un texto para formar a los alumnos en materia de seguridad social.

“Uno de los principales problemas de la Seguridad Social es que la gente no sabe de qué se trata; son conceptos muy técnicos, y por eso el ciudadano no le da la trascendencia que amerita. Empezamos con eso, porque la idea es que todo el mundo tenga una idea de lo que es la Seguridad Social, porque incide en la vida de todos y todas”, lamentó.

En tal sentido, anunció la realización de un gran encuentro con los medios de comunicación, para discutir los conceptos y temas de la seguridad social con los periodistas, porque es necesario crear las condiciones para que la gente entienda de lo que se trata, para que conozcan sus derechos.

Eddy Olivares asegura habrá Código Trabajo a inicio de la próxima legislatura e insiste en que la cesantía no se toca

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, no tiene dudas de que el Código Laboral será aprobado en la segunda legislatura del presente año, que quedará abierta a partir del 16 de agosto, y tiene la convicción de que pudiera ser la primera ley que se apruebe en ese periodo.

El funcionario recordó que la pieza, que perimió en la legislatura recién concluida, será reintroducida nuevamente, y no tendrá mayores dificultades en ser sancionada, ya que ha sido consensuada en más de un 95%, aclarando que, pese a la insistencia de dirigentes empresariales, la cesantía no se toca, tal como lo expresó el presidente Luis Abinader.

“Tuve conversando con el presidente del Senado Ricardo de los Santos y él tiene el interés, la voluntad y la decisión de retomarlo inmediatamente para conocerlo, y como ya pasó por el tripartísmo, se conoció en vistas públicas donde nos escucharon a todos los actores, es decir que ha sido bien consensuado, entonces, yo pienso que en el primer mes de la próxima legislatura deberá aprobarse ese Código”, aseguró Olivares al ser entrevistado en el programa D´AGENDA.

Recordó que esa norma ya tiene 32 años, es decir, es un código del pasado siglo y ya estamos en el primer cuarto del siglo XXI, y por lo tanto esa reforma hay que hacerla, porque hay que colocar al país en la realidad del mercado laboral de este tiempo.

Insistió en que existe la voluntad de los presidentes de las cámaras legislativas, Alfredo Pacheco y Ricardo de los Santos, de que la pieza se conozca en el menor tiempo posible, por lo que se puede asegurar que este año tendremos Código de Trabajo, y ojalá sea la primera ley de la legislatura que se inicia el 16 de este mes.

“El tema de la cesantía no está en discusión, la cesantía es una cultura; aunque parezca una paradoja, quien incluye la cesantía en la legislación dominicana fue el dictador Rafael Trujillo Molina, y eso se convirtió en una cultura. Tocarla es algo improbable, salvo que haya un pacto en el que los trabajadores tengan la garantía de que tendrán algo más favorable que la cesantía”, enfatizó el funcionario.

Insistió en que, como dijo el presidente, la cesantía no está en juego porque no se consensuó, y al no consensuarse no puede estar en la reforma.

Yo pienso que esta es una reforma muy importante y conveniente para todos: “Los empresarios quedan muy bien en relación con el actual Código, los trabajadores solo se concentraron en defender la cesantía, y la nueva ley trae cosas muy buenas para los empleadores”.

Puso como ejemplo la creación de una etapa procesal nueva, que es la de la conciliación, y se crea la figura del juez de la conciliación, con un magistrado solo especializado en eso, distinto al juez de la litis, y va a estar acompañado de los mediadores, quienes van a ser capacitados por el Ministerio de Trabajo.

“Y ya nosotros estamos a punto de empezar la construcción de una edificación detrás del edificio del ministerio; ahí funcionará la Escuela de la Mediación, que será el Centro de Mediación del país, y aceptó dirigir esa escuela el principal académico, principal figura de la resolución alternativa de conflictos, el profesor Nelson Espinal”, reveló.