La cifra de niños muertos en Gaza por desnutrición se eleva a 100 desde el inicio de la ofensiva israelí

Imagen reciente de palestinos desplazados mientras esperan recibir comida en una cocina benéfica, en la ciudad de Gaza. EFE/EPA/Mohammed Saber

Jerusalén (EFE).- La cifra de niños muertos en Gaza por causas relacionadas con la desnutrición o el hambre desde el inicio de la ofensiva israelí se elevó este domingo a 100, según el último recuento publicado por el Ministerio de Sanidad del enclave palestino. 

Esto supone que casi la mitad del total de muertos por desnutrición, que son ya 210, han sido menores, en estos casi dos años de ofensiva israelí contra Gaza. 

Los hospitales de la Franja registraron ayer, sábado, cinco fallecidos por inanición, entre ellos dos niños, de acuerdo con el comunicado de Sanidad.

270 camiones diarios con ayuda frente a los 600 necesarios

Durante el mes de julio, las muertes en Gaza por falta de alimento se dispararon después de meses de bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria por parte de Israel, que controla todos los accesos al territorio.

Entre el 2 de marzo y el 19 de mayo el bloqueo fue total, mientras que el flujo de ayuda es ahora muy limitado e insuficiente, denuncian las organizaciones humanitarias.

Israel dijo este domingo que en la última semana -del 3 al 9 de agosto- 1.900 camiones de ayuda humanitaria «fueron recogidos y distribuidos» en Gaza, lo que supone una media de 270 camiones diarios frente a los 600 necesarios -según las organizaciones humanitarias- para cubrir las necesidades de los gazatíes.  

