La Ciudad Sanitaria ya está completa: Luis Abinader inaugura hospital Dr. José Joaquín Puello

El presidente Luis Abinader inauguró este martes el Hospital General Clínico Quirúrgico Dr. José Joaquín Puello de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar, marcando la culminación de un proceso histórico que coloca al país como referente regional en servicios de salud.

La edificación que tuvo una inversión de RD$3,207 millones de pesos, dispone de la Unidad de Quemados más completa del Caribe, un área de hemodiálisis equipada con 28 sillones, 24 generales y 4 aislados, además de 14 quirófanos, 40 unidades de cuidados intensivos y 232 camas, lo que fortalece de manera significativa la capacidad quirúrgica y asistencial del complejo hospitalario.

Durante el acto, el presidente Abinader resaltó la importancia de la continuidad del Estado en la culminación de grandes proyectos nacionales y calificó la inauguración de estas nuevas áreas de la Ciudad Sanitaria, como trascendentales para la salud del pueblo dominicano.

El mandatario recordó que, al llegar al Gobierno, recibió de parte del doctor José Joaquín Puello una solicitud de reunión para impulsar la conclusión de este centro. “Inmediatamente empezamos a trabajar. Había una situación legal en términos de construcción y sobre pagos que nos impedían avanzar más rápido, pero preferimos hacerlo bien”, expresó.

Abinader explicó que con alrededor del 20% del presupuesto disponible se logró completar un 34% de la obra, lo que permitió terminar uno de los hospitales más importantes del centro del país y subrayó que la política de su Gobierno ha sido dar seguimiento a las obras, sin importar quién las iniciara, porque los recursos del pueblo no deben quedar paralizados.

El jefe de Estado valoró que el centro quirúrgico inaugurado se encuentra entre los más modernos de la región. Al respecto, llamó a los gerentes y voluntarios a mantenerlo en condiciones óptimas. “Este hospital hay que cuidarlo, porque es del pueblo dominicano y es un ejemplo de cómo se debe administrar con transparencia y eficiencia”, afirmó.

Durante su intervención, el presidente destacó que la Ciudad Sanitaria mantiene sus centros bien administrados, con presupuesto suficiente y sin deudas, lo que refleja una gestión eficiente. Reiteró que, pese a los avances, el Gobierno está comprometido en seguir mejorando los servicios de salud en todas las regiones.

El jefe de Estado también destacó la construcción de importantes infraestructuras en distintas provincias, como el primer materno infantil del sur en el Jaime Sánchez, el hospital traumatológico de Azua, un segundo centro en San Cristóbal, así como nuevas unidades en Higüey, Valverde Mao y Villa Vázquez. Asimismo, se refirió a la puesta en marcha de la red oncológica en Santiago, con el hospital Cabral y Báez, para que los pacientes no tengan que trasladarse a Santo Domingo.

“Estamos avanzando; ahí están los números y las estadísticas, pero sobre todo está la pasión, la decisión y la obsesión de este Gobierno de seguir mejorando mucho más”, expresó Abinader.

Finalmente, el presidente agradeció al doctor José Joaquín, a quien definió como la bujía inspiradora de este proyecto, por su vocación de servicio, su amor a la sociedad y a los pacientes, y su compromiso con la patria.

Este nuevo hospital integra ubicado en el bloque C de la Ciudad Sanitaria, también cuenta en un solo lugar atención clínica, quirúrgica y de emergencias, con tecnología de última generación y espacios diseñados para ofrecer atención digna y de calidad a toda la población.

La apertura de este centro representa un orgullo nacional

De su lado, el ministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla, señaló que la apertura de este centro representa un orgullo nacional que coloca al país como referencia en la región. «Un hospital moderno que salvará más vidas, que dará más esperanza y que confirma que cuando trabajamos con compromiso, se pueden lograr cosas extraordinarias”.

También, el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, resaltó los avances históricos en el sector salud durante la gestión del presidente Abinader, destacando la entrega de 80 hospitales, entre nuevos y remozados, totalmente equipados.

Lama dijo que en el Gran Santo Domingo se duplicó la cantidad de hospitales materno-infantiles, con la reconstrucción completa de la Hospital Materno de la Mujer y la inauguración del nuevo Hospital Materno Infantil en la Ciudad Sanitaria. Además, se adicionó un 50% más de hospitales infantiles, incluyendo el nuevo Hospital Santo Socorro, fortaleciendo la atención médica a madres y niños, estos logros, aseguró, representan un avance sin precedentes en cinco años, superando cualquier gestión anterior en el país.

Primera fase de apertura inicia el 20 de octubre

Lama aclaró que el octubre 20 de octubre inicia la primera fase con la apertura de la unidad de quemados, que cuenta con todo el personal y el segundo piso que incluye 16 unidades de UCI, 3 quirófanos, los laboratorios, las imágenes y parte del internamiento de la tercera planta.

Agregó que el 24 de noviembre abre el hospital clínico quirúrgico, el tercer piso y cinco quirófanos y el área de internamiento del tercer piso y el primero de enero se apertura al otro bloque quirúrgico, la cuarta planta y la sexta planta, completando todos los servicios a partir de esa fecha en este hospital.

En tanto, el presidente de la Ciudad Sanitaria, José Joaquín Puello, agradeció al presidente Abinader por haber tomado la decisión culminar la ciudad sanitaria donde dijo que si el mandatario no hubiese tomado la decisión «hoy estaríamos todavía en ese largo proceso de terminar esta ciudad».

Destacó además que este nuevo centro se pueden realizar todos los procesos que se practican en hospitales modernos conocidos en otros países.

La inauguración del Clínico Quirúrgico completa un proceso de entregas que inició en diciembre de 2021 con el edificio B2 de consultas externas, seguido por el edificio A en agosto de 2024, destinado a servicios administrativos, auditorio y docencia, y el edificio B1 Materno Infantil en diciembre de 2024, especializado en emergencias pediátricas y de adultos, obstetricia, pediatría, UCI neonatal y ginecológica, así como quirófanos y unidad de diálisis.

Con esta última entrega, la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar se consolida como el principal centro hospitalario de referencia nacional y regional, ofreciendo atención integral en múltiples especialidades y reforzando la capacidad del sistema de salud dominicano.

Asistieron al acto los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de Deportes, Kelvin Cruz; el senador por la provincia Independencia, Dagoberto Adames; la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía; los directores del INFOTEP, Rafael Santos Badia; del Servicio Regional de Salud Metropolitano (SRSM), Edisson Rafael Féliz; del Hemocentro Nacional, Pedro Sing Ureña y los diputados Elías Matos, Vicente Sánchez y Liz Mieses.

