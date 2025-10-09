La clase del medio

La clase del medio

Eusebio Rivera Almodóvar

Las actividades que se fundamentan en el equilibrio, usan la balanza, que salva o pone en peligro hasta la vida misma y una mínima unidad de medida puede inclinarla y salvarnos o decretar nuestro fracaso; sin embargo, en el medio y con buenos representantes en el poder público, puedes inclinar la balanza a tu favor, pero la clase media sin respaldo sufre los vaivenes de los precios que suben y bajan conforme al interés de los más poderosos (la clase alta) y los más pobres (la clase baja) no tienen poder para modificar las tendencias, de ahí que se pueda comparar a la clase media con la media de los pies, por estar en el medio de ellos y el calzado, sufriendo el empuje de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, eternamente aplastada no importa la calidad del zapato o el peso del que lo usa, por eso también, la clase media es la del miedo y le hace falta conciencia y unidad.

Puede leer: El noventa y seis de cuatro

Eusebio Rivera Almódovar

Eusebio Rivera Almódovar

Publicaciones Relacionadas

La clase del medio
La clase del medio
9 octubre, 2025
La República Dominicana tiene el desafío de que su crecimiento económico envidiable sea más equitativo
La República Dominicana tiene el desafío de que su crecimiento económico envidiable sea más equitativo
9 octubre, 2025
Factores que impiden a República Dominicana alcanzar meta
Factores que impiden a República Dominicana alcanzar meta
9 octubre, 2025
Cierre del 50 aniversario
Cierre del 50 aniversario
9 octubre, 2025
Interiorista dominicano presenta su estudio de diseño
Interiorista dominicano presenta su estudio de diseño
9 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Pujols: “Tomaría ese puesto”

Pujols: “Tomaría ese puesto”

El autismo: ¿pa’ cuando?

El autismo: ¿pa’ cuando?

Edición impresa, martes 07 de octubre de 2025

Edición impresa, martes 07 de octubre de 2025

Una propuesta

Una propuesta

Edición Impresa, miércoles 08 de octubre de 2025

Edición Impresa, miércoles 08 de octubre de 2025

Senasa: ¿para qué existe?

Senasa: ¿para qué existe?

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo