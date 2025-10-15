La Clínica Odontológica Dr. Garg inicia nueva etapa bajo la dirección de Carol Fior Pérez

  Hoy
La Clínica Odontológica Dr. Garg inicia nueva etapa bajo la dirección de Carol Fior Pérez

La Clínica Odontológica Fundación Dr. Garg, institución reconocida por su compromiso con la salud bucal y su labor social, cumple más de una década ofreciendo servicios de excelencia a los dominicanos.

En esta nueva etapa, la clínica anuncia la designación de la destacada periodista Carol Fior Pérez como directora de Desarrollo y Estrategia, con el propósito de fortalecer su crecimiento y su impacto social.

Con un equipo de odontólogos altamente capacitados y comprometidos con su vocación, la Clínica Odontológica Fundación Dr. Garg brinda tratamientos especializados que no sólo devuelven una sonrisa estética, sino también una correcta funcionalidad dental, para que comer, y reír vuelvan a ser un placer que les conforta.

Durante más de diez años, la Clínica Odontológica Fundación Dr. Garg ha desarrollado jornadas solidarias junto a profesionales de distintas partes del mundo, ofreciendo extracciones, implantes y tratamientos de alta calidad a miles de dominicanos.

Según su nueva directora de Desarrollo y Estrategia, la clínica continuará innovando en procedimientos de rehabilitación ósea y gingival con plasma, garantizando una mejor absorción de implantes y la óptima colocación de prótesis y coronas, reafirmando su misión de devolver la sonrisa a cada paciente.

Ubicada en la avenida Bolívar 259, Gazcue, Pérez invita a la población a cuidar su salud bucal de la mano de expertos, convencida de que la seguridad y la confianza personal comienzan con una sonrisa saludable. 

Digo