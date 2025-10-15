La Clínica Odontológica Dr. Garg inicia nueva etapa bajo la dirección de Carol Fior Pérez

La Clínica Odontológica Fundación Dr. Garg, institución reconocida por su compromiso con la salud bucal y su labor social, cumple más de una década ofreciendo servicios de excelencia a los dominicanos.

En esta nueva etapa, la clínica anuncia la designación de la destacada periodista Carol Fior Pérez como directora de Desarrollo y Estrategia, con el propósito de fortalecer su crecimiento y su impacto social.

Con un equipo de odontólogos altamente capacitados y comprometidos con su vocación, la Clínica Odontológica Fundación Dr. Garg brinda tratamientos especializados que no sólo devuelven una sonrisa estética, sino también una correcta funcionalidad dental, para que comer, y reír vuelvan a ser un placer que les conforta.

Durante más de diez años, la Clínica Odontológica Fundación Dr. Garg ha desarrollado jornadas solidarias junto a profesionales de distintas partes del mundo, ofreciendo extracciones, implantes y tratamientos de alta calidad a miles de dominicanos.

Según su nueva directora de Desarrollo y Estrategia, la clínica continuará innovando en procedimientos de rehabilitación ósea y gingival con plasma, garantizando una mejor absorción de implantes y la óptima colocación de prótesis y coronas, reafirmando su misión de devolver la sonrisa a cada paciente.

Ubicada en la avenida Bolívar 259, Gazcue, Pérez invita a la población a cuidar su salud bucal de la mano de expertos, convencida de que la seguridad y la confianza personal comienzan con una sonrisa saludable.