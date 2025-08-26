La Comisión Nacional Electoral del CDP no es un sello gomígrafo

Por Raúl Hernández

La reciente publicación del colega David R. Lorenzo intitulada “Las atribuciones de la Comisión Nacional Electoral del CDP y sus posibles excesos” es una lectura a priori de las decisiones que tiene pendiente realizar el organismo responsable de organizar un proceso democrático cuyas reglas deben ser respetadas por todos los miembros de la entidad, no solo quienes compiten por las posiciones directivas. De ahí que su análisis, en vez de constituirse en un aporte esclarecedor, lo que hace es enturbiar más las aguas estancadas de una institución en decadencia.

El referido texto, aunque bien intencionado en su tono conciliador, constituye un ejercicio que se apoya en una interpretación reduccionista y descontextualizada del marco normativo que regula el funcionamiento del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), especialmente en lo que concierne al rol de la Comisión Nacional Electoral (CNE).

No se trata de defender a ultranza al organismo responsable de organizar el proceso electoral del CDP, sino de reconocer y valorar en su justa dimensión la norma que nos rige como institución de carácter público.

Puede leer: ¡Salud Pública en inteligencia epidémica!

En efecto, sostener que la CNE es un “organismo logístico” que se limita a montar elecciones y no tiene atribuciones sustantivas para evaluar la elegibilidad de los candidatos es una omisión preocupante.

Más aún cuando dicha visión ignora un elemento clave: los órganos directivos del CDP cesan en sus funciones activas durante el proceso electoral, lo que deja a la CNE como el único órgano institucional en funciones hasta la juramentación de las nuevas autoridades, como lo establecen los artículos 44 y 45 del Reglamento Interno.

Esa situación que el autor omite por completo en su artículo no es una nimiedad. Durante el período electoral interino, la CNE no solo tiene la responsabilidad de organizar, sino la de garantizar también la integridad, transparencia y legalidad del proceso, lo que necesariamente incluye verificar que quienes integran las planchas que participarán en las elecciones de las próximas autoridades cumplan con los requisitos del artículo 26 del reglamento electoral: dos años de membresía activa; goce pleno de derechos; no estar sometido al tribunal disciplinario y no haber incurrido en conductas reñidas con la vida pública.

Negarle a la CNE que proceda en virtud de sus atribuciones a la verificación del cumplimiento de la norma al momento de recibir las postulaciones de candidatos a los puestos de dirección del CDP es pasar por alto cuales son las atribuciones de la CNE. Por lo tanto, sería tanto como afirmar que la Junta Central Electoral (JCE) carece de potestad para validar candidaturas en unas elecciones nacionales. Si un miembro no está al día con sus cuotas en el CDP o está inhabilitado para ser miembro con pleno derecho en el gremio o figura en una plancha sin reunir los requisitos, ¿quién actúa en ausencia del Comité Ejecutivo y el tribunal disciplinario para garantizar que no se incumpla con la norma? La respuesta a esta interrogante es obvia, clara, contundente, válida y coherente con los reglamentos vigentes: la CNE. Hacer lo contrario implicaría dejar el proceso a la deriva, sin un garante institucional.

David R. Lorenzo sugiere que excluir a un candidato sería “arbitrario” y “sin precedentes”. Sin embargo, lo que sería verdaderamente arbitrario sería permitir que un candidato inhabilitado o cuestionado se mantenga en la boleta bajo el argumento de que “tiene derechos adquiridos” o “ha participado en asambleas”. Esa visión, lejos de proteger derechos, desnaturaliza las reglas del juego democrático.

Más aún, apelar directamente a un Tribunal Contencioso Administrativo más allá del CDP como sugiere el autor, sin agotar los mecanismos internos de deliberación gremial, constituye una judicialización prematura de conflictos que el propio CDP está llamado a resolver, cumpliendo lo que establecen sus reglamentos.

Hacer un llamado a la “cordura” y a que “gane el que obtenga más votos” es una buena intención y debemos recordar siempre que de buenas intenciones está lleno el infierno. De ahí que ese deseo no podemos hacerlo a costa de renunciar al cumplimiento de la norma. Unas elecciones libres y justas no consisten solo en contar votos, sino en garantizar que quienes figuran en las boletas y participen en un ejercicio democrático lo hagan sin que pueda haber ningún tipo de cuestionamiento.

La institucionalidad no es negociable y la CNE, lejos de ser una oficina de tramitación es el órgano rector del proceso electoral durante el vacío funcional del CDP. No entenderlo así es abrir la puerta al desorden, la desconfianza y anomia interna de una institución que demanda del apoyo de todos los interesados en tener un espacio donde los periodistas encuentren un respaldo permanente durante su ejercicio profesional (El autor es miembro de la CNE del CDP).