La compra de isla Groenlandia y el precedente Alaska

La compra de Groenlandia por Estados Unidos sería muy diferente a la de Alaska, que fue decidida hace 150 años por un pequeño círculo de personas a espaldas del pueblo ruso, pero es una operación factible, aunque no incluiría el pago en efectivo, según el profesor ruso Alexandr Petrov, experto en historia americana.

“A diferencia del siglo XIX e incluso del XX, esa transacción no sería secreta, participarían Dinamarca, Groenlandia, Estados Unidos y quizás también la ONU. Habría negociaciones multilaterales (…) y también un referéndum”, comenta a Efe Petrov. Petrov no cree que la propuesta al respecto del presidente estadounidense, Donald Trump, sea “una broma”, sino un primer intento de “pulsar la opinión pública mundial” en el marco de la Doctrina Monroe, según la cual “todo territorio aledaño al continente americano es parte de la esfera de influencia” de EE.UU. Ese también era el caso de Alaska, aunque las circunstancias eran otras. El imperio ruso acababa de lograr una “pírrica” victoria en la guerra de Crimea (1853-1856), carecía de aliados y necesitaba dinero en efectivo. De hecho, Washington no tuvo ni siquiera que presionar al zar Alejandro II, ya que la idea fue de su hermano menor, el príncipe Konstantín Nikoláyevich, quien utilizó como argumento que la compañía ruso-estadounidense (RAK) que gestionaba la península era deficitaria.

“Ese argumento era falso. RAK daba beneficios. Al príncipe no le gustaba la compañía, la consideraba un monopolio. Fue la primera vez que el imperio ruso cedía un territorio”, explica el historiador. Aunque ahora dicha venta es vista como un claro error geoestratégico, entonces Rusia temía que el imperio británico se hiciera con el control de Alaska.