De galán de telenovelas a acusado por la justicia: la condena que envuelve al actor de ‘Las mil y una noches’

El reconocido actor turco Halit Ergenç, célebre en Latinoamérica por su papel protagónico en la exitosa telenovela Las mil y una noches, fue condenado recientemente por la Justicia turca a 1 año, 10 meses y 15 días de prisión.

Aunque la sentencia fue suspendida y no implica un encarcelamiento inmediato, el fallo generó un fuerte revuelo entre sus seguidores. El delito que se le imputa a Halit es el de falso testimonio en un complejo caso con fuertes implicancias políticas y sociales.

De galán de telenovelas a acusado por la Justicia

Halit Ergenç se convirtió en un rostro familiar para millones de espectadores entre 2006 y 2009 gracias a su interpretación de Onur Aksal en Las mil y una noches, una telenovela que rompió récords de audiencia en países como Argentina, Chile, Perú y Colombia.

Su carrera continuó en ascenso con papeles protagónicos como el del sultán Suleimán en El Sultán, otra megaproducción histórica de éxito internacional.

En 2013, él y su esposa, Bergüzar Korel, asistieron a las protestas que conmocionaron Turquía durante semanas (Archivo)

Fuera de los sets, Ergenç había mantenido un perfil generalmente reservado.

Está casado desde 2009 con la actriz Bergüzar Korel, su coprotagonista en Las mil y una noches, con quien tiene tres hijos. La familia reside actualmente en Londres.

¿Qué pasó con Halit Ergenç?

La condena contra Halit Ergenç fue dictada por el Tribunal Penal de Primera Instancia N.º 24 de Estambul, como parte de una causa judicial relacionada con las protestas del Parque Gezi, ocurridas en 2013.

Para la justicia turca, dichas manifestaciones representaron una amenaza contra la estabilidad del gobierno. La movilización comenzó como una protesta ambientalista en contra de un proyecto que pretendía reemplazar el parque por un centro comercial.

Sin embargo, la represión policial avivó el descontento y la protesta se transformó en una revuelta nacional en contra del entonces primer ministro Recep Tayyip Erdoğan.

La protesta de 2013, iniciada para proteger un parque en Estambul, terminó convirtiéndose en un símbolo de oposición al gobierno. En 2022, cientos salieron a las calles en conmemoración de los nueve años del hecho (REUTERS/Dilara Senkaya)

En enero de 2025, el medio France24 reveló que varios artistas y representantes del sector audiovisual turco habían sido sometidos a procesos judiciales por su presunta participación en esas manifestaciones. Entre ellos se encontraba Ayşe Barım, la representante de actores como Ergenç, quien fue acusada de haber incentivado a sus clientes a sumarse a las protestas.

Según medios locales, el pasado 23 de mayo, Halit Ergenc fue hallado culpable del delito de falso testimonio por supuestamente haber mentido en su declaración como testigo durante el proceso judicial en contra Barim.

Durante su comparecencia, Ergenç afirmó que participó en las protestas “por voluntad propia”. Sin embargo, el tribunal argumentó que existen pruebas que contradicen esa versión. La Fiscalía sostiene que la agencia de representación ID İletişim —que gestionaba la carrera del actor— fue la entidad que coordinó la participación de él y otros artistas, lo que implicaría un grado de organización premeditada.

El actor fue vinculado a una supuesta estrategia para involucrar celebridades en las manifestaciones contra el gobierno (Difusión/prensa)

Para acusarlo, también se presentaron registros de llamadas, mensajes de texto y fotografías que demostrarían múltiples contactos entre Ergenç y el activista Memet Ali Alabora, señalado como uno de los líderes del movimiento de Gezi.

La Autoridad de Tecnologías de la Información y la Comunicación de Turquía habría detectado al menos doce interacciones entre ambos durante los días de las protestas.

Con esos elementos, el tribunal concluyó que Ergenç había incurrido en perjurio. No obstante, al no contar con antecedentes penales y mantener una conducta respetuosa durante el proceso, el juez decidió suspender la ejecución de la pena.

También fue sentenciado su colega Riza Kocaoglu por el mismo motivo.

Durante la audiencia final, Halit Ergenç se defendió de las acusaciones y ratificó la veracidad de sus declaraciones. “Mi declaración fue sincera. No mentí. Solicito mi absolución porque no se demostraron los elementos del delito”, expresó el actor según fuentes internacionales.

Ergenç insiste en que su declaración fue honesta y apelará la sentencia (@halitergencresmi/ INSTAGRAM)

El actor de 55 años también criticó que cómo se valoraron las imágenes que lo mostraban en las protestas ciudadanas.

“Mi declaración fue como testigo. No mentí. No me preguntaron si los conocía o no. Respondí todo lo que me preguntaron”, insistió.

Los abogados del actor ya anunciaron que apelarán el fallo ante instancias judiciales superiores.

El proceso judicial contra Ergenç y otros artistas ha sido cuestionado por diversas voces internacionales, que advierten una ofensiva judicial para disciplinar al sector cultural en Turquía.

“Los artistas tienen gran influencia en Turquía. Además, la mayoría son disidentes. Se enfrentan a las injusticias. Está claro que el gobierno quiere romper eso”, declaró a France24 el actor Mehmet Esen, ex presidente del Sindicato de Trabajadores del Cine de Turquía.

