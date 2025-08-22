Lo que inició como una simple conversión por WhatsApp con su supuesto “esposo”, terminó siendo una estafa.

Se trata de María Alejandra Reyes Silverio, quien fue contactada por un hombre que se hizo pasar por su pareja y le pidió la suma de más de 300 mil pesos con la promesa de enviarle “una jeepeta por Aduanas y dos tanques con 750 dólares escondidos dentro de un zapato”.

“Le hackearon el Facebook al esposo mío, sacaron una foto de ahí y yo no sé cómo consiguieron mi número, me tiraron de un número de para afuera (su pareja está fuera del país) y tenía la foto de nosotros dos”, explicó Reyes.

Los supuestos estafadores, le pidieron a ella que bloqueara el verdadero teléfono de su esposo, por el cual se comunicaba con su pareja y tuvo que buscar hasta dinero con un prestamista para poder cumplir con el deposito solicitado.

El verdadero esposo, al no lograr comunicarse con ella, acudió a la hermana de María Alejandra para saber qué sucedía.

“Yo creía que era verdad que era él. Entonces estaba cansado de llamarme por el otro número y llamó la hermana mía diciéndome que qué era lo que me pasaba, que yo me estaba enferma y yo me traté de comunicar con él después de bloquear otro número”, explicó.

Tras la fémina ponerlo al tanto de lo que estaba pasando le dijo “Ten cuenta que eso fue una estafa”, después que yo había depositado todo el dinero ya.

“Él estaba como que, si no ha pasado nada, me dijo que me este tranquila que eso se resuelve”, narró la víctima.

Las autoridades están al tanto de la situación

Tras descubrir el engaño, Reyes acudió a las oficinas de Codetel en Santiago, donde le indicaron que debía regresar con documentos del prestamista y una cuenta bancaria firmada para dar seguimiento al caso.

Reyes pidió a las autoridades tomar cartas en el asunto porque “No es solo a mí. Ya esto le ha pasado a varios ciudadanos”.

“Espero que hagan justicia y detengan a estas personas que se dedican a engañar a familias enteras”, reclamó.