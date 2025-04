La dedicatoria de Natti Natasha a las víctimas del Jet Set y otros momentos memorables de la gala Billboard Mujeres

Este jueves, Billboard celebró por tercer año consecutivo a las mujeres que están marcando la diferencia en la música latina. La gala, realizada en Miami, combinó glamour, emociones y mensajes poderosos, dejando varios momentos para recordar.

Natti Natasha y su emotiva dedicatoria a las víctimas del Jet Set

Uno de los instantes más conmovedores fue protagonizado por la dominicana Natti Natasha, al recibir el premio Artista Imparable. Desde el escenario, la cantante dedicó el reconocimiento a quienes perdieron la vida en la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, en Santo Domingo.

“Hoy quiero dedicar este premio a las almas que ya no están con nosotros, especialmente a todas las personas que fallecieron en la tragedia del 08 de abril, personas que simplemente estaban celebrando la vida a través de la música como hacemos nosotros. Desde lo más profundo de mi corazón, envío mis condolencias a sus familia y seres queridos”.

Natti Natasha

Además, resaltó con orgullo su origen:

“Este reconocimiento no es solo mío, es de un país que me vio nacer y que me dio el alma que cargo con orgullo, República Dominicana. Gracias a mi tierra por regalarme sabor, fuerza, color, y esa chispa que llevo en cada canción, en cada escenario, en cada paso que doy”, expresó Natti Natasha.

Anitta pide un cambio cultural y más apoyo de los hombres

La brasileña Anitta, al recibir el Premio Vanguardista, ofreció un discurso cargado de reflexión y llamado a la acción:

“Creo que nosotras las artistas estamos en esta posición y debemos utilizarla para hacer plata, hacernos famosos, hacer competiciones de ego, para cambiar la sociedad de alguna manera, tenemos tantos millones de personas mirando, debemos de usar esto para mudar culturalmente ideales que desde hace tanto tiempo la sociedad está haciendo tan mal para las mujeres”.

“Día a día la importancia de tener un premio para las mujeres es porque día a día enfrentamos todavía dificultades en nuestra vida social o profesional solamente por ser mujeres, y me gustaría ver más hombres apoyándonos, porque infelizmente todavía necesitamos que hombres nos digan cuán importantes somos y valerosas. También hombres que vean, se unan y nos ayuden en este momento que es tan importante”.

Tributo a Celia Cruz en su centenario

La India fue una de las participantes al homenaje de Celia Cruz. Photo Credit:Jose «Chepe» Devillegas

Otro de los momentos memorables de la gala fue el homenaje a Celia Cruz, en el centenario de su nacimiento. La inolvidable Guarachera de Cuba fue recordada con el Premio Leyenda, y su legado fue celebrado en el escenario por Olga Tañón, La India e Ivy Queen, quienes interpretaron algunos de sus clásicos más icónicos.

Una alfombra rosa llena de brillo y estilo

Photo Credit:Jose «Chepe» Devillegas Photo Credit:Jose «Chepe» Devillegas

La noche arrancó con una alfombra rosa donde predominaron los tonos metálicos y los diseños arriesgados. Ana Bárbara, Anitta, Lele Pons, Yailin La Más Viral y las hermanas de Ha*Ash impusieron tendencia. Natti Natasha deslumbró con un vestido ajustado en tono óxido, mientras que Chiquis y Belinda apostaron por el gris y cortes de sirena.

Las galardonadas de la noche fueron:

Selena Gómez – Mujer del Año

Natti Natasha – Artista Imparable

Anitta – Premio Vanguardista

Belinda – Premio Evolución

Ha*Ash – Premio Inquebrantable

Olga Tañón – Premio Trayectoria Musical

Chiquis – Premio Impacto

Celia Cruz – Premio Leyenda (póstumo)

