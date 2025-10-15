La desinformación en el sostenido y progresivo desarrollo tecnológico

2/3

La generación de información falsa encuentra en la IA uno de sus aliados más prominentes como resultado del aporte realizado, dado su alcance, a las cantidades de medios digitales que difunden mensajes a todos los estratos sociales, incluyendo de modo particular, los vulnerables niños (as) y adolescentes con las repercusiones que en los mismos se manifiesta dado el manejo perverso de sus acciones.

En algún momento y de algún modo, como resultado de la inmediatez y la sofisticación con que los emisores de informaciones falsas actúan, nos hemos convertido en conductos de envío de las mismas, llegando a perder la capacidad en la identificación de la confiabilidad de las fuentes que la emiten y con esto, contribuyendo a que mensajes dudosos lleguen a velocidad antes no imaginadas a los más recónditos lugares del planeta.

A medida que se consolidan las herramientas tecnológicas que sirven de base de sustentación a la desinformación, autoridades, instituciones públicas- privadas y el ciudadano como receptor final de la mismas, deben tomar conciencia sobre esta problemática y su impacto hacia el desenvolvimiento cotidiano del colectivo social.

Existen, en lo referente a la rapidez con que se expande la información falsa, dos asuntos a tomar en cuenta:

La velocidad de transmisión

Antes del desarrollo geométrico que presenta hoy la tecnología y con ella las redes sociales, los mensajes se divulgaban lentamente de boca en boca, sin embargo, los avances tecnológicos aplicados a las redes sociales han provocado el rompimiento de las barreras de transferencias de datos e informaciones en sentido general; un clic en el computador o el contacto dactilar en el celular y de modo vertiginoso se transmite el mensaje deseado, acción que amerita lectura cuidadosa del mensaje a enviar y el receptor, la suficiente suspicacia al momento de internalizar el mismo. La velocidad de creación

Al unísono con la velocidad de transmisión, se presenta la de creación y nos referimos a las posibilidades que presentan las nuevas herramientas que brinda la tecnología, como la IA, para crear nuevos datos de todo tipo, ya sean de textos, imágenes, voz o audiovisuales en tiempo récords con una apariencia real de originalidad de 100%, fortaleciendo entonces:

a) La creación de perfiles falsos en la práctica de relaciones íntimas.

b) Acciones de manipulación política colectiva.

c) Publicaciones personales falsa con solicitudes posteriores de sumas altas de dinero a cambio de su retiro de los medios digitales.

d) Fraudes de alcances mayores de los que se han iniciado cuantificaciones de sumas extraordinarias de dinero mediante herramientas tecnológicas muy sofisticadas. Según El Foro Económico Mundial (FEM), la desinformación ha provocado pérdidas de miles de millones de dólares en el valor de mercado y la toma de malas decisiones financieras corporativas, ascendiendo a un total 78? mil millones de dólares las pérdidas anuales a nivel mundial.

¿Qué acciones posibles debemos tomar para contribuir a contrarrestar este mal que corroe parte importante de la sociedad?

Investigadora asociada,

Julissa Lluberes