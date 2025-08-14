La despedida silente de don Tony Isa Conde

Cuando la gente supo que se había ido las redes se llenaron de comentarios hermosos sobre él. Muchos, sorprendidos, despedían a don Antonio (Tony) Isa Conde con la tristeza de ver partir a alguien lleno de luz, que vivió para hacer el bien.

Afable y cariñoso, cuando lo veía siempre me preguntaba por mis padres, quienes luego me hacían historias de sus juntes en los años 70’s cuando compartían peña con los tíos Pancho, María Cristina, Rafuchi y Catana, ¡esos hermanos que eligieron para llenar de alegría nuestra infancia!

El fue muchas cosas: fundador de la Federación de Estudiantes Dominicanos (FED), combatiente revolucionario, ejecutivo empresarial, presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera, subsecretario de Industria y Comercio, presidente de la Comisión de Reforma de la Empresa Pública (CREP), director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y ministro de Energía y Minas, entre otras tantas responsabilidades.

Sus cargos y experiencia, así como su preocupación por el desarrollo y la justicia, nunca pesaron más que su integridad y su humildad: fue tan especial que prohibió tener una despedida en público. Por ello, no habrá funeral ni sepelio donde la gente vaya a dejarse ver. Quienes lo quieren lo recordarán en soledad… y de verdad.