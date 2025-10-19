La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó que a partir del martes 21 de octubre de 2025 iniciará el período de renovación del Impuesto de Circulación Vehicular (Marbete) correspondiente al período 2025-2026.

De acuerdo con la entidad, los costos se mantienen sin variaciones con relación al año anterior: los vehículos fabricados hasta el año 2020 pagarán RD$1,500, mientras que aquellos del 2021 en adelante deberán contribuir con RD$3,000.

La DGII recordó que los contribuyentes podrán realizar la renovación de forma digital a través del portal institucional (www.dgii.gov.do), mediante la aplicación móvil DGII o en las entidades financieras autorizadas.