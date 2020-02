La DNCD decomisa 500 kilos de drogas en costas San Pedro

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) decomisó ayer 500 kilos de droga, que presume cocaína o heroína, luego de escenificar un enfrentamiento a tiros con varios individuos, que dejó un saldo de dos heridos, en un hecho ocurrido en las costas de San Pedro de Macorís.

En rueda de prensa en la sede central de la entidad, la vocera Josefina Capellán, indicó que los individuos no han sido identificados, ya que cuando fueron arrestados no tenían documentos.

Explicó que un tercero de los apresados fue herido en otro enfrentamiento en Bayahíbe, La Romana, evento vinculado al decomiso de la referida droga, que estaba contenida en 21 sacos.

“Los heridos fueron llevados a hospitales de la zona y están en condiciones estables”, expresó.

Capellán explicó que también incautaron dos lanchas, tipo pesqueras, en cuyo interior estaban los paquetes de la droga, que cree procede de algún país de Sudamérica.

Pero además de eso, manifestó que luego de que la sustancia controlada fue confiscada la ‘empaquetaron’ en fundas para evidencias y la trasladaron a la sede central de la DNCD, bajo custodia de sus agentes.

Dijo que el operativo fue con la colaboración de la Armada Dominicana, (ARD) y bajo la coordinación del Ministerio Público y la Policía Nacional.

Capellán agregó que la droga será enviada al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), para los fines correspondientes.

Aseguró que la DNCD está comprometida con luchar contra el trafico de drogas y que no descansará hasta reducirlo a su mínima expresión. En la rueda de prensa estuvo además el vocero de la ARD, capitán de navío José Geraldo Fajardo.