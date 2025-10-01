La doctrina de la singularidad, antítesis del proyecto espiritual

El rápido desarrollo de la inteligencia artificial y su accesibilidad a la gente común, llevan a la humanidad a una procelosa homogenización cultural.

Esa unificación y homogenización del ser humano social e individual será posible, según los pronósticos, cuando la inteligencia artificial supere y controle a la inteligencia humana.

La idea más difundida, especialmente porque la hemos visto en el cine, es que los robots se vuelvan tan inteligentes como para comenzar a construir versiones más avanzadas de ellos mismos, usando conceptos y principios que superen la capacidad del ser humano, el cual ya no podría volver a dominarlos nunca más.

Puede leer: Dos consignas y un salto dialéctico

El mundo sufrió en el pasado de multiplicidad de direcciones espirituales. La multiplicidad de dioses en las culturas primitivas, la visión budista y otras culturas orientales propuso algo más acorde con el pensamiento racional, la transmigración del alma animal y humana por etapas evolutivas. Esto es, a través de un camino direccionado, pero sin guía ni vínculo ni ayuda directa o permanente para llegar a destino.

Distintamente, Yahveh y Jesucristo proponen un camino expedito, de un solo viaje. Basado en dos mandatos: amar y obedecer a Dios y amar y cuidar al prójimo (y a ti mismo).

El mundo actual, avasallado por la incredulidad y el consumismo inmediatista, se ha extraviado en medio de las luchas de intereses, el sensualismo, la corrupción y los conflictos ideacionales.

El marxismo tuvo la fuerza y la oportunidad de intentar el cambio de la humanidad en base a la unión de intereses de las mayorías contra las de las minorías. El consumismo y el individualismo capitalistas lo vencieron, pero ahora es el propio capitalismo el que patrocina una propuesta de libertad, consumismo y ateísmo absolutos.

El globalismo lleva a la uniformización de las ideas, a una homogenización e igualación de todos los humanos. Y, lógicamente, a una falsa libertad individual. Y a un falso consenso mayoritario, ya que la estabilidad del conglomerado social será tecnológicamente condicionada y direccionada.

Y así, finalmente, desemboca en una homogenización y singularización total del ser humano.

Esta forma de totalitarismo es parcialmente resultante de algunas concepciones marxistas respecto a una futura sociedad socialista.

En este proyecto, necesariamente, los principios del plan judeocristiano son rechazados. Y, actualmente, de modo irremediable, la lucha se arrecia entre estos frentes absolutamente irreconciliables.

Los ateos serios, por lo común, tienen sus propios juicios, sus propias reglas y aficiones para sustituir o convivir con las normas sociales o religiosas, sin necesario conflicto con estas. Pero, siendo “teológicamente solitarios”, sin quien los dirija ni los rescate cuando pierden el rumbo, su regreso a la cordura es aleatorio y azaroso.

El creyente, en cambio, siempre tiene quien lo rescate. Posee un esquema de valores que le permiten corregir errores.

Contrariamente, la locura, el crimen y el suicidio, individuales o colectivos tienden a ocurrir cuando la energía mental y espiritual pierden o carecen de rumbo.

Como en tiempos dictatoriales conocidos, la singularidad y la IA tienen una propuesta peligrosa, no una solución al problema humano.