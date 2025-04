La Doctrina DMA ¿Está todavía vigente?

Los bombardeos nucleares de Hiroshima y Nagasaki crearon un profundo temor de que ocurriera una guerra nuclear entre las grandes potencias. Sin embargo John Von Neumann con su algoritmo de un juego de suma cero donde 1 + 1 = 0 generó la doctrina de Destrucción Mutua Asegurada (DMA) también llamada MAD por su iniciales de la expresión en inglés “Mutually Assured Destruction”, que indicaba que cualquier nación que usara su poder nuclear para atacar otro país que también tuviera poderío nuclear sería arrasada por el poderío del país agredido por tanto si se está consciente que el agresor sufriría automáticamente un ataque de represalia hecho por el agredido de tal suerte que en esa contienda nuclear no habría ganador. Por ello Gandhi señaló que “la Tercera Guerra Mundial sería una guerra nuclear y que la Cuarta Guerra Mundial se haría como el uso de palos y piedras”. Estando conscientes de que bajo la doctrina DMA existía un mecanismo de disuasión para que las naciones con poderío nuclear se abstuvieran de iniciar una guerra usando armas nucleares. La DMA contribuyó a que las grandes potencias USA y Rusia no iniciarán una contienda bélica nuclear.

En últimos tiempos la DMA ha sufrido algunos cambios partiendo del hecho de que la tecnología ha permitido la creación de los llamados “Paraguas Nucleares” que de antemano impedirían a ciertas potencias nucleares hacer uso de su poderío atómico. Más recientemente la DMA sufrió tentativos cambios con la estrategia del presidente Reagan de crear la llamada “Guerra de las Galaxias” mediante la cual USA desarrollaría un infalible y omnipotente potencial bélico que consistiría en crear la posibilidad de hacer bombardeos nucleares desde el espacio estrafosférico existe una opinión generalizada de que durante la Crisis de Octubre de 1962 causada por los cohetes que Rusia colocó en Cuba generando la llamada “Crisis de los Misiles” en que la humanidad estuvo más cerca de ser aniquilada por una guerra nuclear. Sin embargo, los fallos en los sistemas de respuesta o de represalia automática ocurridos tanto en USA como Rusia sí que estuvieron apunto de conducir a la humanidad a una guerra nuclear total por “falsas armas”. La DMA podría no ser aplicable en el caso de la guerra actual entre Rusia y Ucrania pues en virtud del “Memorándum de Budapest” y porque Ucrania firmó el acuerdo de no proliferación de armas nucleares Ucrania entregó a Rusia todo su armamento nuclear. por tanto la DMA para Rusia sólo sería aplicable con una represalia de USA contra Rusia en apoyo de Ucrania.

La DMA se aplicaría a Rusia también de parte de Francia y el Reino Unido que son ambos potencias nucleares y que saldrían en defensa de occidente en general y de Europa en particular. Asimismo, debe tomarse en cuenta que Irak, en tiempos de Sadam Husein, intentó convertirse en potencia nuclear para convertir ese país en inmune respecto de las violaciones flagrantes que cometía Sadam Husein como fue su invasión a kuwait para apropiarse del territorio que contenían pozos petroleros con inmensos volúmenes de hidrocarburos a pesar de que Irak hizo enormes inversiones intentando lograr el dominio de la tecnología nuclear pero no culmino ese dominio puesto que Israel sintiéndose amenazado por Irak su eterno rival estratégico decidió implementar una audaz operación aérea con un bombardeo a las instalaciones nucleares a medio hacer de Irak. Para ello empleó cuadrillas de aviones cazabombarderos que despegaron del aeropuerto de Israel y volaron a ras del suelo hasta Irak para no ser detectados por los radares que existían en esa ruta. Para preservar la vida de sus audaces pilotos y de sus aviones Israel también diseño una ruta de escape para retornar a Israel luego de haber cumplido eficazmente su audaz e irrepetible misión. En ese mismo orden USA ha impuesto penalidades contra Irán para impedir que se convierta en potencia nuclear lo cual rompería el equilibrio militar y geopolítico del Lejano Oriente máxime que el gobierno de los hayatolas siempre ha mostrado un espíritu bélico agresivo con tal de ampliar los territorios en los cuales prevalezca la secta del islamismo que ellos profesan que se puso de manifiesto en la muy sangrienta guerra Iran-Irak.