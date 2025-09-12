  La dramática historia de una anciana de 80 años y sus hijos: su casa se le cae encima  

En una humilde vivienda que amenaza con derrumbarse en cualquier momento, vive una anciana de 80 años postrada en cama, junto a sus cuatro hijos adultos, todos en condiciones de salud deterioradas y sin empleo. La casa, construida en concreto, presenta grietas profundas y desprendimientos en el techo que han ocurrido milagrosamente cuando no había nadie dentro. “Nos sentimos afortunados de seguir vivos”, dice Jesús Méndez, uno de los hijos, con una mezcla de resignación y esperanza.

La situación fue denunciada por Miguel Antonio Pérez Cueva, vecino y amigo de la familia, quien conmovido por el peligro inminente, dio la voz de alerta al abogado Juan Carlos Acosta y a otras personalidades de la zona. “Si las autoridades no acuden, estoy dispuesto a aportar lo que pueda para evitar una tragedia”, expresó Acosta, visiblemente afectado por el abandono en que se encuentra esta familia.

La anciana, inmóvil y sin acceso a atención médica, depende completamente del cuidado de sus hijos, quienes tampoco cuentan con recursos ni apoyo institucional. La alimentación diaria llega gracias a la solidaridad de vecinos como Pérez Cueva, que han asumido el rol que las autoridades han ignorado.

“No hay trabajo, no hay ayuda, no hay esperanza. Solo el miedo de que un día el techo nos caiga encima”, relata uno de los hijos, mientras señala las grietas que recorren las paredes como cicatrices del tiempo y del abandono.

La comunidad exige una intervención inmediata por parte del ayuntamiento local, el Ministerio de la Vivienda y el Plan Social de la Presidencia, antes de que esta historia se convierta en una tragedia anunciada. La vivienda no solo representa un peligro físico, sino también un símbolo del olvido en que viven muchas familias vulnerables en zonas fronterizas del país.