La dura historia de Liliana: su lucha contra el cáncer y el millonario tratamiento que podría mantenerla con vida

El cáncer no solo impacta a quien lo padece, sino que sacude también a toda su familia. Así lo vive el profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) José Ciprian Monegro, quien enfrenta junto a su hija, Liliana Monegro, una dura batalla contra un cáncer de pulmón y el alto costo de un tratamiento vital.

Liliana, de 38 años y psicóloga clínica, fue diagnosticada hace más de dos años con esta enfermedad. En ese momento le recetaron Tagrisso, un medicamento costoso que funcionó durante un tiempo. Pero el cáncer evolucionó, hizo metástasis, y el tratamiento dejó de ser efectivo.

Un medicamento nuevo, pero inalcanzable

Los médicos le han indicado ahora un tratamiento con amivantamab, un medicamento de última generación que, según el profesor Monegro, apenas ha sido recetado a unas pocas personas en el país por su altísimo costo.

José Monegro, padre de Liliana.

El primer ciclo de tres semanas cuesta aproximadamente 11 millones de pesos. Después, cada dosis mensual ronda los 800 mil pesos. «Eso no está al alcance de nosotros», expresó con el rostro sombrío.

El clamor de una hija que quiere seguir viviendo

Liliana ya logró iniciar la primera dosis gracias a aportes, pero no sabe cómo continuará. En un video grabado desde su cama en un centro médico, se muestra conmovida:

«Hoy he podido iniciar ese tratamiento, pero no tengo idea de cómo lo voy a continuar. Por este mes voy a necesitar una dosis, luego de esta se me harán dosis cada tres semanas. He tocado puertas desde principios de mayo y hasta el día de hoy no me han contestado», dijo entre lágrimas.

También puede leer: 52% de casos de cáncer de pulmón se diagnostican demasiado tarde

Su padre hace un llamado a los corazones solidarios del país: «Estamos haciendo un llamado a las personas altamente sensibles para que permitan que mi hija siga viviendo».

Cómo ayudar

Las personas interesadas en colaborar pueden comunicarse al número 829-637-5827 y aportar mediante el GoFundMe: Liliana Monegro Santos.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el programa El Día, bajo la conducción de Germán Marte, Edith Febles y Amelia de Champs.

Síguenos en nuestras redes sociales como periodicohoyrd