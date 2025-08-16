La dura realidad de los animales sin hogar y lo que puedes hacer hoy  

La dura realidad de los animales sin hogar y lo que puedes hacer hoy  

Cada año, millones de perros, gatos y otros animales son abandonados en las calles o dejados en refugios saturados. En países como España, más de 286,000 animales fueron recogidos en 2023.

Las causas son múltiples: falta de esterilización, problemas económicos, mudanzas, o simplemente la falta de compromiso de sus dueños.

Pero detrás de cada número hay una historia de sufrimiento. Muchos animales enfrentan hambre, enfermedades, maltrato y condiciones climáticas extremas. Algunos son víctimas de prácticas crueles como peleas clandestinas o mutilaciones innecesarias.

¿Qué puedes hacer tú hoy?

Adopta o acoge: Si tienes espacio y tiempo, considera darles un hogar temporal o permanente.

perro gato kxJH 1200x630@abc
Animales

Haz voluntariado: Tu tiempo puede marcar la diferencia en refugios locales.

Dona: Alimentos, medicinas o dinero ayudan a mantener a estos animales con vida.

Difunde: Compartir información en redes sociales puede ayudar a encontrarles familia.

Incluso si no puedes adoptar, hay muchas formas de ayudar. Iniciativas como Kiwoko Adopta 2.0 han logrado que miles de animales encuentren un hog

