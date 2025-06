La economía dominicana apura el paso a pesar de la creciente incertidumbre internacional

Mientras en mayo la economía dominicana registró un crecimiento interanual de 3.1 %, superando la variación de 1.7% en abril, la de Estados Unidos se contrajo -0.5% en los primeros tres meses del año, lo que se atribuye a erráticas medidas económicas de Trump: aranceles generalizados, recortes de impuestos que favorece a ricos y empresas, aumentan el déficit y deuda y amenaza de cancelar al presidente de la Fed por no recortar los tipos de interés. Las medidas han alejado a inversores y depreciado el dólar más de 1 0% frente al euro, libra esterlina y franco suizo, la última vez que se desplomó tan rápido fue en 2010, cuando la Reserva Federal imprimió dinero para apuntalar la economía tras la crisis financiera de 2008. En su comunicado de prensa dando a conocer las cifras del sector real a mayo, el Banco Central explica que el crecimiento interanual de 3.1% del PIB real se obtuvo, por el lado del producto, a buen desempeño de las agropecuaria, explotación de minas y canteras, manufactura local, manufactura de zonas francas y sector servicios, incluyendo servicios financieros, transporte y almacenamiento, actividades inmobiliarias y de alquiler, y comercio. Es decir, el crecimiento no se concentró, se repartió entre los diferentes sectores, lo mismo debió suceder con el empleo, se sabrá cuando se publiquen las estadísticas del mercado laboral. En lo que sigue algunos cálculos sólo para mostrar tendencia. Como los precios nacionales (el llamado deflactor del PIB) aumentaron 5,1 puntos porcentuales en marzo 2025, el PIB a precios corrientes debió crecer 8.2% en mayo 2025 (esta cifra será diferente con los datos del deflactor a mayo que todavía no se publican). La contracción del volumen del comercio mundial es otro riesgo que podría debilitar el crecimiento de la economía, para la Organización Mundial de Comercio registrará una contracción de-1.5% en 2025, estimando, además, que el precio de los alimentos cae 7%.

No obstante, nuestras exportaciones de bienes sumaron US$5.639,01 millones en enero-mayo 2025, interanual crecieron 8.6% con respecto a US$5191.31 millones exportados en los mismos meses del pasado año. Del total exportado, productos del régimen nacional representaron 35 % y 62% los de zonas francas. En cuanto a las importaciones de bienes, la factura que pagamos fue de US$1.718,09 millones, con un aumento interanual de 5.6% con respecto a los US$1,627.48 millones en enero-mayo 2024.

El crecimiento de las importaciones de bienes a precios corrientes (5.6%) fue inferior al de las exportaciones (8.6%), y aunque el cálculo debe hacerse en volumen, no están publicadas las estadísticas sobre la evolución de los precios para hacerlo, el mayor aumento (a precios corrientes) de las exportaciones respecto a las importaciones supuso una aportación positiva del saldo comercial exterior al crecimiento del PIB de 3 puntos porcentuales.

Ello quiere decir que la demanda interna aportó apenas 0,1 punto al crecimiento del PIB real de 3.1% en enero-mayo 2025, lo que es coherente con la reducción del gasto de capital (inversión pública), apenas 0.7% del PIB entre el primero de enero y 20 de junio 2025, distante alejado del 2.3% del PIB en el Presupuesto General del Estado, la cifra más baja desde 1990. Una de las razones que explican las recientes medidas de la J unta Monetaria liberando RD$81,000 millones para prestar a sectores productivos a tasas no superiores de 9% anual, liquidez que deberá contribuir a acelerar el ritmo de las actividades económicas, preservar los empleos y crear nuevas ocupaciones.