Jennifer Ventura, recién coronada Miss Universo República Dominicana 2025, respondió con elegancia a las críticas de la exministra de la Mujer, Janet Camilo, quien calificó a las candidatas del certamen como “las más feas del país” y cuestionó la elección de la actual reina.

Al ser entrevistada en el programa La Mesa Caliente de Telemundo, Ventura expresó: «Me dio mucha pena, mucha tristeza escuchar que una ex ministra de la Mujer hable de esa forma de las mujeres. Una persona que tiene que tomar en cuenta a las mujeres y buscar que se sienta segura«.

Con serenidad, agregó: «Las opiniones duelen de quien vengan y al final yo siento que estoy haciendo un trabajo para representar dignamente a mi país y estoy segura que el Miss Universo la gente se va a dar cuenta por qué gané la competencia«.

Previamente a la polémica, Jennifer ha compartió que su motivación principal para participar en el certamen fue honrar la memoria de su madre, Roselin Marte, fallecida hace apenas cuatro meses en la tragedia de la discoteca Jet Set.

“El hecho de representar los valores con los que fui criada y saber que puedo servir de alegría y esperanza a mi país después de la tragedia del Jet Set, donde perdí a mi madre, Roselin Marte, pues eso hace que me motive a dar el cien por ciento de mi y ver de qué forma yo puedo aportar mi granito de arena”, dijo en aquella ocasión.

Para la reina dominicana, la corona no es solo un triunfo de belleza, sino una confirmación de fe y propósito.

