La elegante respuesta de Jennifer Ventura, Miss Universo RD, a las críticas de la ex ministra de la Mujer

La elegante respuesta de Jennifer Ventura, Miss Universo RD, a las críticas de la ex ministra de la Mujer

Jennifer Ventura, recién coronada Miss Universo República Dominicana 2025, respondió con elegancia a las críticas de la exministra de la Mujer, Janet Camilo, quien calificó a las candidatas del certamen como “las más feas del país” y cuestionó la elección de la actual reina.

Al ser entrevistada en el programa La Mesa Caliente de Telemundo, Ventura expresó: «Me dio mucha pena, mucha tristeza escuchar que una ex ministra de la Mujer hable de esa forma de las mujeres. Una persona que tiene que tomar en cuenta a las mujeres y buscar que se sienta segura«.

Con serenidad, agregó: «Las opiniones duelen de quien vengan y al final yo siento que estoy haciendo un trabajo para representar dignamente a mi país y estoy segura que el Miss Universo la gente se va a dar cuenta por qué gané la competencia«.

Previamente a la polémica, Jennifer ha compartió que su motivación principal para participar en el certamen fue honrar la memoria de su madre, Roselin Marte, fallecida hace apenas cuatro meses en la tragedia de la discoteca Jet Set.

“El hecho de representar los valores con los que fui criada y saber que puedo servir de alegría y esperanza a mi país después de la tragedia del Jet Set, donde perdí a mi madre, Roselin Marte, pues eso hace que me motive a dar el cien por ciento de mi y ver de qué forma yo puedo aportar mi granito de arena”, dijo en aquella ocasión.

Para la reina dominicana, la corona no es solo un triunfo de belleza, sino una confirmación de fe y propósito.

Síguenos como periodicohoyrd

Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en Comunicación Social, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y en los atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

Publicaciones Relacionadas

La elegante respuesta de Jennifer Ventura, Miss Universo RD, a las críticas de la ex ministra de la Mujer
La elegante respuesta de Jennifer Ventura, Miss Universo RD, a las críticas de la ex ministra de la Mujer
27 agosto, 2025
Miss Universe RD: psicólogo le responde a la ex ministra de la Mujer, Janet Camilo 
Miss Universe RD: psicólogo le responde a la ex ministra de la Mujer, Janet Camilo 
15 agosto, 2025
El avispero! Exministra de la Mujer critica selección de candidatas en Miss Universo RD 2025  
El avispero! Exministra de la Mujer critica selección de candidatas en Miss Universo RD 2025  
14 agosto, 2025
Por qué Jennifer participó en Miss RD Universo tras la muerte de su madre
Por qué Jennifer participó en Miss RD Universo tras la muerte de su madre
14 agosto, 2025
Nueva Miss RD Universo: Resiliente y altruista
Nueva Miss RD Universo: Resiliente y altruista
12 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

‘La Chaise Adulte’ de Iván Tovar cautiva dominicanos

‘La Chaise Adulte’ de Iván Tovar cautiva dominicanos

Mi vida con los muertos

Mi vida con los muertos

De regreso

De regreso

Edición impresa, martes 26 de agosto de 2025

Edición impresa, martes 26 de agosto de 2025

Se siente el aroma de la pelota

Se siente el aroma de la pelota

Educación sin familia: un mal a corregir

Educación sin familia: un mal a corregir

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo