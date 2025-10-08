Los Ángeles. – El reportero dominicano Bryan Mejía, corresponsal de Despierta América, continúa consolidando su presencia en el periodismo internacional, esta vez al lograr una entrevista con la superestrella Jennifer López durante la alfombra roja de la esperada película “El Beso de la Mujer Araña”.

En un encuentro cargado de emoción, Jennifer López sorprendió al revelar que este nuevo proyecto le hizo revivir sentimientos muy similares a los que experimentó al interpretar a Selena Quintanilla, papel que marcó un antes y un después en su carrera artística.

“Esta película me hizo sentir igual que cuando fui Selena. Volví a conectar con esa pasión, esa entrega y ese deseo de representar algo más grande que uno mismo”, confesó la artista a Bryan Mejía durante su conversación.

El momento, captado por las cámaras de Despierta América, rápidamente se volvió tendencia en redes sociales por la naturalidad, empatía y profesionalismo con que el periodista dominicano abordó a la diva del Bronx.

Bryan Mejía logró que Jennifer López abriera su corazón y recordara uno de los papeles más emblemáticos de su carrera, estableciendo un vínculo emocional con su nuevo personaje en “El Beso de la Mujer Araña”.

Durante la misma premier, Mejía también conversó con el actor Ben Affleck y el artista colombiano J Balvin, quienes compartieron sus impresiones sobre la película y la importancia de la representación latina en el cine internacional.

El comunicador dominicano, quien forma parte del equipo del programa matutino más influyente de la televisión hispana, Despierta América (Univisión), continúa demostrando por qué es considerado uno de los rostros dominicanos con mayor proyección en los medios anglosajones.

Su trabajo lo ha llevado a cubrir importantes eventos en Hollywood, premiaciones internacionales y alfombras rojas donde ha entrevistado a las figuras más destacadas del entretenimiento.

Con esta nueva exclusiva, Bryan Mejía reafirma su compromiso de representar con orgullo el talento dominicano en escenarios globales, demostrando que la disciplina, el carisma y la pasión abren puertas en la industria más competitiva del espectáculo.