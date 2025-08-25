“La escuela es su casa”: el mensaje de Luis Abinader al iniciar el año escolar 2025-2026

El presidente de la República, Luis Abinader, y el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, encabezaron este lunes el acto oficial de apertura del año escolar 2025-2026, en una ceremonia realizada en el Centro Educativo en Artes Casandra Damirón, en Santo Domingo Este.

Durante la actividad, que contó con la presencia de autoridades del sector educativo, representantes de la sociedad civil, padres, madres y estudiantes, se dejó formalmente iniciado el calendario escolar en todo el país.

«A los estudiantes les pido que asuman con entusiasmo su escuela o liceo como su casa. Esta es su casa y seguirá siendo su casa por muchos años. Cuídenla», manifestó el presidente Abinader, quien invitó a toda la comunidad a sumarme a este inicio de año escolar.

Asimismo, la estudiante Nicole Esther González Abreu, de sexto grado de Secundaria, pronunció unas palabras en nombre de sus compañeros, en las que agradeció a la actual Administración. “Agradecemos al ministro de Educación Luis Miguel De Camps García y a todas las autoridades presentes, por hacer de la educación una prioridad y brindarnos las herramientas necesarias para construir un mejor mañana”, dijo.

En su discurso central, el ministro De Camps afirmó que el inicio del año escolar representa un compromiso renovado con la calidad educativa. Destacó que este ciclo inicia con una matrícula total de 2,062,061 estudiantes del sector público.

En el inicio del año escolar 2025-2026. Foto: Guillermo Burgos

«Hoy iniciamos un nuevo año escolar convencidos de que la educación es el camino más seguro hacia el desarrollo, la equidad y el futuro de la República Dominicana. La educación no es tarea de un ministerio ni de un partido; es la causa nacional que une al país entero y la inversión más patriótica que podemos hacer», enfatizó el ministro De Camps.

El programa de transporte escolar TRAE también se expande este año, disponiendo de 1,871 autobuses en todo el país, 50 de ellos accesibles con rampas, que en los últimos dos años han realizado más de 36.12 millones de viajes.

En materia de personal docente, el sistema arranca con 143,913 docentes en servicio. Para este año se incorporaron 6,483 docentes y 8,666 administrativos, al tiempo que más de 132,000 maestros participaron en jornadas de capacitación de verano bajo la estrategia Innovar y Aprender, con énfasis en el enfoque STEAM.

En cuanto a los cupos, la cartera educativa garantizó 2.06 millones de espacios en el sector público, de los cuales el 99.85% corresponde a aulas tradicionales y un 0.15% a soluciones alternativas como aulas prefabricadas, alquileres y asistencia escolar en el sector privado.

En el ámbito del bienestar estudiantil, el sistema fortalece la alimentación escolar en todas sus modalidades, la entrega de kits completos con uniformes, zapatos y mochilas para toda la población estudiantil y el programa Bono a Mil, que beneficiará a 1,39 millones de estudiantes, sin incluir al subsistema de adultos.

En el inicio del año escolar 2025-2026. Foto: Guillermo Burgos

A esto se suma el fortalecimiento del Centro de Apoyo Psicoemocional (CAPEM), así como la estrategia de retención y vuelta a la escuela para adolescentes y jóvenes, con acciones de prevención del embarazo y uniones tempranas, el programa de higiene menstrual y el fortalecimiento de las rutas accesibles de transporte escolar.

La hoja de ruta, presetada por De Camps para mejorar los aprendizajes, incorpora también la educación en valores, identidad y ciudadanía activa, con la enseñanza de Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles, modalidades y subsistemas a partir de este curso, además de la Estrategia Nacional de Cultura de Paz, los programas de liderazgo estudiantil y el involucramiento de los consejos y congresos escolares. Según explicó De Camps, se busca también un rol más fuerte de las familias en la formación, como parte de una comunidad educativa corresponsable.

El MINERD subrayó la anpliación del nivel inicial, ya que la matrícula de niños de 3 y 4 años del sector público se ha más que duplicado con respecto al año escolar 2019-2020.

De forma simultánea, todos los centros educativos del país dieron inicio al año escolar con actos formales, entre ellos encabezados por funcionarios de la actual Administración, como respaldo a la calidad en el sistema público preuniversitario.

El acto inaugural contó con la bendición del padre Nicolás Cuello y la participación de autoridades como el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín; el defensor del Pueblo, Pablo Ulloa; representantes de la ADP, EDUCA, APMAES, así como senadores, alcaldes, viceministros y directivos del sistema educativo.