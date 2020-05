La esquina de La Tinta. A la poesía

Les digo que yo no escribo poesía,

es ella (la poesía),

que a través de mis dedos,

se encarna y se manifiesta,

haciéndose palpable a través de mi,

dándome forma y aliento.

La poesía me hace a mí,

tal como los amantes hacen el amor,

yo soy parte de ella,

mas ella no es parte de mi,

la poesía me da y me quita la vida a su antojo,

me hace hombre y mujer,

niño y viejo,

me da propósito y esperanza,

luz y fuego,

me da paz mientras recorre mi cuerpo

y guerra cuando me incinera el alma.

En una caótica y eterna vorágine de tinta y papel,

la poesía es más que magia y milagro,

más que pasión y belleza…

La poesía es la fibra que vibra armoniosamente en todo,

es la sutil y suave caricia de la creación.