La ‘ex reina del Caribe’ Francia Jackson es elegida al Pabellón de la Fama del Deporte

La ‘ex reina del Caribe’ Francia Jackson ha sido elegida al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, por formar parte de los equipos femeninos que han posicionado el voleibol en la «élite olímpica y mundial».

Jackson, quien jugaba de acomodadora, formó parte del equipo que derrotó a Cuba en la final de los Juegos Panamericanos de Santo Domingo 2003. La dominicana reforzó a los clubes españoles de Murillo, Laredo y GH Ecay de Pamplona, informó este martes el Pabellón en un comunicado.

Tiene el mérito de ser la primera jugadora extranjera que fichó el Murillo, donde además de ser la pionera, se le consideró la ‘madre’ de un equipo que creció con sus aportes como franquicia. Estuvo en los dos primeros equipos de los seis que han conquistado de manera consecutiva el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, a partir de 2002.

La exjugadora, que en su momento fue considerada una de las 10 mejores acomodadores del mundo, fue la abanderada dominicana en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Atenas, Grecia, en 2004.

La nativa de Santo Domingo fue figura clave en las cuatro Copas Panamericanas que ganó la República Dominicana en años consecutivos, entre 2002 y 2005. También ayudó a su escuadra a ganar tres preseas de bronce en el Campeonato Norte, Centroamericano y del Caribe (Norceca) en 2001, 2003 y 2005.

Participó en dos Campeonatos Mundiales (1998, 2002), así como en el Grand Prix de 2004. Jackson se convertirá en la cuarta jugadora de voleibol en ser elevada al Pabellón de la Fama del Deporte de su país, tras las elecciones de Milagros Cabral, Cosiris Rodríguez y Yudelkis Bautista.

