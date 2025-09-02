La exdiputada Pilarte sería encarcelada hoy no obstante recurso TC

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) remitió ayer para su ejecución inmediata, la sentencia mediante la cual confirmó la condena de 5 años de prisión a la exdiputada Rosa Amalia Pilarte, por lavado de activos.

Dicha sentencia deberá ser ejecutada no obstante un recurso de revisión constitucional interpuesto por los abogados de Pilarte, conforme a lo establecido en el modificado Reglamento del Juez de Ejecución de la Pena.

En su recurso, la defensa de Pilarte encabezada por Eduardo Jorge Prats y Julio Cury, solicitan al Tribunal Constitucional (TC) suspender la ejecución la sentencia número SCJ-PL-25-00009 dictada por el pleno de la SCJ el pasado 29 de agosto, hasta tanto tanto sea decidido su recurso de de revisión constitucional.

Justifican su pedimento al Tribunal Constitucional indicando, entre otras razones, “que el recurso de casación no satisface las exigencias del derecho fundamental al recurso, pues a través de esta acción las personas no pueden someter a un doble grado de jurisdicción la apreciación y ponderación de los hechos, así como lo concerniente a las valoraciones probatorias que fueron tomadas en cuenta para deterrminar la culpabilidad o no de los ,altos dignatarios de las nación”. “En definitiva, el recurso de casación no garantiza la revisión, en hechos y derechos de la decisión que sea emitida en la jurisdicción privilegiada, lo que acarrea una clara violación al contenido esencial del derecho fundamental al recurso (art. 69.9 y 149 constitucional)”, subrayaron.

Puede leer: El decomiso millonario a la exdiputada Rosa Amalia Pilarte

Procedimiento

El recurso de Pilarte al TC fue depositado en la secretaría de la SCJ donde se espera deposite también la notificación del mismo a la Procuraduría General.

Y que el órgano de persecución, a su vez, presente su escrito de defensa para entonces remitir todo al Tribunal Constitucional conforme a lo dispuesto en artículo 54 de ley 137-11.