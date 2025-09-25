La falta espacio en los cementerios de SPM preocupa a la población

La falta de espacio en los cementerios de San Pedro de Macorís, ha generado gran preocupación en los residentes en esta ciudad, ya que tienen serias dificultades para sepultar a sus parientes, debido a que los mismos están llenos.

Ante esta situación el diputado Miguel Arredondo sometió en la Cámara de Diputados un Proyecto de Resolución mediante el cual se recomienda al presidente de la República Luis Abinader, instruir a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, para la construcción de un nuevo cementerio en esta ciudad.

El legislador dijo que es preocupante esta situación donde las personas no tienen disponible un pedacito de tierra en ninguno de los cementerios de esta ciudad para sepultar a sus seres queridos.

Indicó que el cementerio más grande y el principal de esta ciudad que está próximo a Santa Fe no tiene espacio, por lo que producto de esos inconvenientes es que le recomienda al presidente Abinader la construcción de un nuevo cementerio en este municipio cabecera de la provincia de San Pedro de Macorís.

El representante de San Pedro de Macorís en la Cámara Baja, le pide al Gobierno poner el “ojo” en esta ciudad y atender los reclamos de la ciudadanía en cuanto a la construcción de aceras, contenes, asfaltado de calles, un cementerio, limpieza y otras obras de importancia.

Arredondo, dijo que San Pedro de Macorís necesita de la ayuda del Gobierno como lo ha hecho en otros pueblos del país, por lo que demanda que esta situación sea corregida.

Digo