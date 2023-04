La familia de La Materialista emite un comunicado sobre su salud de su hermano

«La Materialista» sigue avanzando en el exitoso reality show de Telemundo «La casa de los famosos». donde se encuentra entre los últimos habitantes.

Encerrados entre las paredes de la casa más famosa de la televisión hispana, los participantes permanecen ajenos a lo que sucede fuera. Pero en el exterior la vida no se detiene y continúan pasando cosas, algunas irrelevantes y otras de gran trascendencia e importancia.

Este último es el caso de la familia de «La Materialista», que atraviesa en estos momentos «una situación sensible» a raíz del incierto estado de salud del hermano de la concursante.

Como reseña People en español, fue a través del perfil de Instagram de la cantante de música urbana, donde se compartió este jueves un comunicado al respecto en el que la familia pide respeto y empatía tras lo ocurrido.

«Solicitamos cordialmente a la opinión pública por favor respetar y no divulgar informaciones NO oficiales sobre el estado de salud del hermano de Yameyry Yfante (La Materialista). La familia Ynfante Honorat en estos momentos está atravesando por una situación sensible y por tal motivo le pedimos de corazón a los fanáticos esperar el informe médico final antes de emitir cualquier comentario. Acudimos a la empatía del sentir humano y respeto a sus fanáticos y relacionados», reza el comunicado.