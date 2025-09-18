La FED recorta y RD espera: ¿vendrá el alivio monetario local?

La Reserva Federal de Estados Unidos anunció esta semana una reducción de 0.25 puntos en su tasa de interés de referencia, la primera del año y desde diciembre pasado. Además, se proyectan dos recortes adicionales antes de finalizar el 2025, lo que podría tener efectos significativos en la economía global y en particular en República Dominicana.

El economista Heri Hembrard calificó esta decisión como una de las tres mejores noticias económicas del año, destacando que el crecimiento económico estadounidense suele tener un efecto multiplicador en la economía dominicana. Según Hembrard, por cada punto de crecimiento en EE.UU., República Dominicana podría experimentar entre 1.6 y 1.8 puntos adicionales de expansión.

Efectos esperados

La baja en la tasa de interés busca estimular el consumo y la inversión. Esto podría traducirse en:

  • Mayor demanda de exportaciones dominicanas
  • Incremento en el turismo desde EE.UU.
  • Aumento en el envío de remesas
  • Mejores condiciones para la inversión extranjera

Sin embargo, Hembrard advirtió que estos efectos no serán inmediatos. Se espera que el impacto positivo se refleje principalmente en el primer trimestre de 2026.

Mercado cambiario y política local

La decisión de la Fed ya ha influido en el mercado cambiario dominicano. El dólar ha caído más de dos pesos en seis sesiones, pasando de RD$64.13 a RD$61.88. Esto ha generado expectativas de que la Junta Monetaria dominicana también reduzca sus tasas de interés próximamente.

Desafíos estructurales

A pesar de las buenas noticias externas, Hembrard alertó sobre problemas internos, especialmente en el sistema eléctrico. Las pérdidas en distribución eléctrica superan los RD$100,000 millones anuales, lo que representa un grave obstáculo para el desarrollo económico. El economista que, aunque la política energética no ha fracasado en su totalidad, la gestión de distribución dista mucho de ser eficiente.

Además, advirtió que si no se resuelve la crisis en distribución, podría comprometer futuras inversiones en generación eléctrica, necesarias para sostener el crecimiento económico del país.

Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

