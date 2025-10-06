La feria del libro, una flor de constancia

Acaba de terminar la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025.

Este evento, popularizado como la gran fiesta local de la cultura, es también un culto a la constancia de los dominicanos por el gran valor que representa el libro.

Los documentos que se conocen hasta el momento concuerdan en que la primera feria del libro celebrada por los dominicanos data de 1951. Estamos hablando de 74 años.

Luego, entre vaivenes vinculados al proceso seguido por el país desde los años 50, esta feria fue montada en varias ocasiones hasta 1973 cuando inicia un camino ininterrumpido.

Sin dudas, los dominicanos amamos los libros, reconocemos su valor como fuente única del saber humano, como depósito de la producción intelectual y dispositivo indispensable para la comprensión del mundo que nos rodea.

En estos tiempos, esta feria es el libro y mucho más. Es la exhibición de los textos más importantes que las librerías ofertan cada día a los amantes de la lectura y el saber y a los potenciales lectores. Y es, gracias al Ministerio de Cultura, un escenario adecuado para mostrar nuestra música, nuestro teatro, nuestra artesanía, nuestro cine y para, además, ofrecer a los asistentes coloquios y conversatorios con figuras notables de múltiples aspectos de nuestra cultural.

En esta ocasión, en la Feria del Libro que acaba de concluir, se tuvo la gran idea de dedicársela a uno de los grandes historiadores del país de todos los tiempos, el doctor Frank Moya Pons. Este ha dedicado su talento al cultivo de nuestros orígenes y de lo que hemos llegado a ser como nación. Un contribución que todos tenemos que agradecer.

Pensemos ahora en todo cuanto debemos hacer para conseguir que cada día el libro esté más presente en nuestros hogares, escuelas, universidades y otros centros del saber. Que procuremos que los dominicanos amemos el saber.

Sugerimos al Ministerio de Cultura que no descanse en promover el valor de los libros como depósitos y fuentes de los conocimientos. Que levante en cada municipio una biblioteca modesta, pero funcional y dotada de los textos básicos para comprender nuestro entorno, y que estas bibliotecas sean rodeadas de actividades que inciten a la lectura.