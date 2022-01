La fórmula para tu marca profesional

Me cuestioné durante mucho tiempo sobre: ¿Quién era yo? ¿Por qué tenía que esforzarme para que me conocieran? Me repetía: Ya deberían conocerme, además eso es muy complicado. Pensaba que era para artistas y personas que quieren ser famosas y yo no pinta de eso tengo.

Con eso me bastaba para no hacer nada para mi carrera profesional, me dedicaba a aprender todo lo que me apasionaba, aplicarlo y acumular proyectos y certificados.

Me negaba a la idea de desarrollar una marca profesional. De hecho, la realidad es que aterraba.

Todas esas ideas, afirmaciones y forma de actuar cambiaron en el 2017. Pasé por un proceso de mentoría para mujeres que me llevó a reconocer mi valor como profesional y cómo podía ayudar a otros mientras construía mi propia marca.

Te explico: Si haces o no haces nada por darte a conocer, eso envía un mensaje y deja claro que lo tuyo no es comunicar.

Por encima de eso, debes saber que una marca profesional te abre puertas para conseguir un empleo nuevo, conseguir nuevos clientes, nuevos proyectos y si decides ir por tu propia empresa, te será más fácil si las personas te identifican con cierto beneficio o producto que ofrezcas.

En este artículo, quiero compartir tres acciones que puedes aplicar de inmediato para construir tu marca profesional.

1. Conócete

Debes saber en qué eres bueno y cómo puedes ayudar a otros con eso.

Te pondré un ejemplo: Eres bueno haciendo recetas simples, entonces puedes ayudar a otros aprender a cocinar de forma fácil y sin complicaciones.

2. Prepárate:

Para desarrollar tu marca, necesitas estar constantemente aprendiendo sobre ello, necesitas apasionarte sobre el tema, relacionarte con personas que ya están donde tu quisieras estar. Necesitas una fuente de inspiración.

El entorno digital nos permite llegar a personas y recursos educativos como nunca antes, por lo que sea más fácil desarrollar tu marca profesional.

En mi caso, mi mantra es ¨Ser un puente entre personas y conocimientos¨ y estoy permanentemente aprendiendo cosas nuevas sobre herramientas y recursos para lograrlo, también me inspiro en profesionales como Vilma Nuñez y Maider Tomasena que me inspiran con su forma de crear contenido y con sus historias de vida. Ambas son referentes para mí.

3. Posiciónate

Para que te recuerden, debes ser consistente con el mensaje. Vuelvo a repetir, soy un puente entre personas y conocimientos. He tenido que tatuarme esto, de forma literal.

Me he equivocado muchas veces enviando un mensaje erróneo de cómo quiero ser reconocida, aunque estoy consciente que es parte de mi propio aprendizaje y es muy probable que te suceda a ti también.

Para posicionarte, debes definir las palabras con las que las personas te van a relacionar. Recuerda que, para posicionarte y ser recordada necesitas ser consistente. Y si estás pensando que los resultados serán inmediatos, mejor déjalo hasta aquí.

Necesitarás dar lo mejor, ayudar a otros y hacerlo con el corazón. Necesitarás realmente amar lo que haces para hacer un trabajo extraordinario.

Marca profesional empieza por ti, por lo que se te da bien y amas hacer. Marca profesional es una fórmula simple: Conocerte + Prepararte + Posicionarte.

En mi blog www.rocioparedes.com puedes seguir aprendiendo sobre vida profesional.