La FP elige el domingo sus autoridades

La Fuerza del Pueblo (FP) informó ayer que este domingo celebrará votaciones internas, en la que más 2,000 miembros de la Dirección Central están convocados para escoger 10 plazas de la Dirección Política, incluida sus principales autoridades.

Henry Merán, presidente de la Comisión Nacional Electoral (CNE), explicó que el proceso será realizado de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

El dirigente político dijo que en cuanto a las principales posiciones, ocurrieron inscripciones únicas: Leonel Fernández formalizó su candidatura para la presidencia; Radhamés Jiménez Peña lo hizo para la vicepresidencia, y Antonio Florián se inscribió para continuar en la secretaría general de la FP.

Puede leer: Fuerza del Pueblo escoge a 610 miembros de la Dirección Central

“A pesar de estar disponible la inscripción para otros compañeros, en cada una de esas posiciones se inscribieron únicamente los dirigentes señalados”, explicó Merán en un comunicado de prensa.

Agregó que 94 compañeros se inscribieron para aspirar a la Dirección Política, de los cuales fueron validados 93.

EMILIO GUZMÁN M.

EMILIO GUZMÁN M.

Periodista y abogado, con más de una década de experiencia en cobertura de temas políticos, judiciales y legislativos. Especialista en gobiernos locales y con una Maestría en Gestión Municipal.

