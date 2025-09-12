La FP elige el domingo sus autoridades



La Fuerza del Pueblo (FP) informó ayer que este domingo celebrará votaciones internas, en la que más 2,000 miembros de la Dirección Central están convocados para escoger 10 plazas de la Dirección Política, incluida sus principales autoridades.

Henry Merán, presidente de la Comisión Nacional Electoral (CNE), explicó que el proceso será realizado de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

El dirigente político dijo que en cuanto a las principales posiciones, ocurrieron inscripciones únicas: Leonel Fernández formalizó su candidatura para la presidencia; Radhamés Jiménez Peña lo hizo para la vicepresidencia, y Antonio Florián se inscribió para continuar en la secretaría general de la FP.

“A pesar de estar disponible la inscripción para otros compañeros, en cada una de esas posiciones se inscribieron únicamente los dirigentes señalados”, explicó Merán en un comunicado de prensa.

Agregó que 94 compañeros se inscribieron para aspirar a la Dirección Política, de los cuales fueron validados 93.