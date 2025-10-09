La frustración de los médicos

Por Cristian Francisco

La reciente campaña electoral para la dirección del Colegio Médico Dominicano (CMD) ha dejado a muchos médicos con una sensación de frustración y descontento.

Los candidatos parecen más interesados en establecer convenios y alianzas para adquirir posiciones dirigenciales que presentar proyectos objetivos y concretos para mejorar la atención al paciente, la educación y la protección al médico.

La atención al paciente es el corazón de la medicina. Sin embargo, los candidatos parecen haber olvidado este principio fundamental. No hay propuestas claras para mejorar la calidad de la atención, reducir los tiempos de espera, o aumentar la accesibilidad a los servicios de salud. La falta de enfoque en la atención al paciente es inaceptable y refleja una desconexión con las necesidades reales de los pacientes y los médicos.

Puede leer: La salud: el más amenazado de los derechos sociales

La educación y la protección al médico son fundamentales para garantizar la calidad de la atención y la seguridad de los pacientes. Sin embargo, los candidatos no parecen haber priorizado estos aspectos en sus propuestas. No hay planes claros para mejorar la formación continua de los médicos, proteger sus derechos laborales, o brindarles apoyo en situaciones de crisis.

La mejora de los centros de salud.

Los centros de salud son la columna vertebral del sistema de salud. Sin embargo, muchos de ellos enfrentan problemas de infraestructura, equipamiento y personal. Los candidatos deben presentar propuestas concretas para mejorar la calidad de los centros de salud y garantizar que los pacientes reciban atención de alta calidad.

La orientación, un Deber.

El Colegio Médico Dominicano debe ser un referente para la sociedad en general. Los candidatos deben demostrar ecuanimidad y orientación al pueblo, priorizando la salud y el bienestar de la población sobre intereses personales o políticos.

Es hora de que los candidatos a la dirección del CMD prioricen la atención al paciente, la educación y la protección al médico. Deben presentar proyectos objetivos y concretos que reflejen las necesidades reales de los pacientes y los médicos.

La frustración de los médicos es un llamado a la acción para que los candidatos se comprometan a trabajar por el bien común y a priorizar la salud y el bienestar de la población.

¿Qué Hacer?

Los candidatos deben presentar propuestas claras y concretas para mejorar la atención al paciente, la educación y la protección al médico.

El Colegio Médico Dominicano debe priorizar la ecuanimidad y la orientación al pueblo, trabajando para mejorar la salud y el bienestar de la población.

Los médicos y los pacientes deben exigir a los candidatos que se comprometan a trabajar por el bien común y a priorizar la salud y el bienestar de la población.

La salud y el bienestar de la población dependen de la acción colectiva y del compromiso de los líderes del Colegio Médico Dominicano. Es hora de que los candidatos se comprometan a trabajar por el bien común y a priorizar la salud y el bienestar de la población… (Cristian Francisco es docente titular de la UASD y miembro del CMD).