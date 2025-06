“La Fuerza del Pueblo no es una monarquía”: Roberto Rosario sobre candidaturas presidenciales

El expresidente de la Junta Central Electoral y alto dirigente de la Fuerza del Pueblo, Roberto Rosario Márquez, afirmó que en esa organización política no se puede limitar el debate presidencial únicamente a Leonel Fernández y su hijo Omar Fernández, ya que no se trata de una monarquía, sino de un partido democrático donde otros dirigentes también tienen pleno derecho a aspirar a la candidatura presidencial.

“Yo sí creo que cuando concluyamos este congreso, la Fuerza del Pueblo debe abocarse a tratar ese tema. No me refiero al tema particular de que uno u otro compañero aspire o lo aspire, que alguien proponga o no, sino que debemos discutir los procedimientos que vamos a establecer, cuáles son las políticas que vamos a definir para que nosotros, como principal partido opositor, podamos ganar los comicios del 2028”, sostuvo.

Agregó que “en ese espacio tenemos que discutir cuál va a ser la oferta y cómo vamos a administrar esa oferta al electorado dominicano, sin exclusión ni limitación de nadie, sin que se entienda que solamente deban ser Leonel u Omar Fernández, porque no estamos en una monarquía, estamos en un partido democrático donde todo el mundo tiene derecho a aspirar”.

“Tiene derecho a aspirar Leonel Fernández, Omar Fernández, y yo me pregunto si alguien que no es de la familia Fernández tiene derecho a aspirar también”, cuestionó el dirigente opositor al ser entrevistado en el programa D´AGENDA.

Insistió en que todo el que quiera aspirar en la Fuerza del Pueblo tiene derecho a hacerlo, “ahora yo sí me opongo a que se quiera limitar la aspiración a uno, dos o tres; que se abran las puertas para que todo el que quiera aspirar aspire”.

Pidió a quienes no son de la Fuerza del Pueblo que permitan que los miembros de esa organización puedan gerenciar ese proceso, porque a veces desde fuera hay gente que cree que ayuda y lo que hace es daño.

Negó que a lo interno de ese partido haya dirigentes que le moleste la buena valoración del senador Omar Fernández, y dijo que no ve la razón de que eso sea así: “Yo no creo que ningún compañero del partido deba molestarse porque a cualquier miembro del partido se le valore positivamente; creo que el compañero Omar tiene que ser reconocido y valorado por todos nosotros, porque es un miembro y dirigente de este partido, igual que puede ser valorado Radhamés Jiménez, Rubén Maldonado, Félix Bautista o cualquier otro compañero”.

Explicó que la fortaleza individual de cada uno de los miembros y dirigentes de la Fuerza del Pueblo es lo que garantiza la fortaleza colectiva, y dentro de ellos el más valorado es el presidente Leonel Fernández.