  Hoy
La Gobernación Provincial y el Plan de Asistencia Social de la Presidencia distribuyeron cientos de raciones alimenticias a familias de barrios y comunidades vulnerables que fueron afectadas por las lluvias que se registraron la pasado semana en la provincia de San Pedro de Macorís.

La jornada fue encabezada por la gobernadora Yovanis Baltazar y la directora provincial del Plan de Social Mirian Paniagua, quienes personalmente estuvieron entregando las raciones a familias necesitadas conteniendo diversos productos alimenticios.

Entre los barrios que fueron fuertemente afectados por las lluvias y que recibieron la asistencia del Gobierno están; Pedro Justo Carrión 1,2 y 3 y Villa Faro, donde cientos de familias recibieron raciones de comida.

La Gobernadora Baltazar, dijo que por instrucciones del presidente Abinader y de la directora ejecutiva del Plan de Asistencia Social Yadira Henríquez, están recorriendo toda la provincia dándoles asistencia a las familias afectadas por las inundaciones.

Sostuvo que de esta forma el Gobierno reafirma su compromiso  de estar más cerca de la gente  y de llevarles soluciones directas a las comunidades más necesitadas. El operativo contó con la colaboración del Ejército Nacional, la Defensa Civil y dirigentes comunitarios.

Gobierno entrega alimentos a familias afectadas por inundaciones en San Pedro de Macorís
