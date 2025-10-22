La golpeó brutalmente y casi la quema viva: mujer denuncia intento de feminicidio en SFM

Al menos 11 mujeres son asesinadas diariamente en América Latina y el Caribe, según CEPAL

La señora Victoria Santana, de 50 años, denunció públicamente que su pareja sentimental la agredió físicamente y posteriormente incendió su vivienda, en un hecho ocurrido en San Francisco de Macorís (SFM).

Ante las cámaras del programa José Gutiérrez, transmitido por CDN, Santana relató que convivió con el agresor durante cinco años, tiempo en el que fue víctima de violencia reiterada.

“Él siempre era violento, me había agredido varias veces, y yo siempre me había quedado callada”, confesó.

El último episodio ocurrió tras un percance doméstico, cuando el hombre la golpeó en la cabeza, provocándole nueve puntos de sutura.

“Me dijo: ‘Si no vas a estar conmigo, nadie quedará vivo en esta casa’”, narró la víctima.

Según su testimonio, el agresor tenía planes de encerrarla y prenderle fuego a la vivienda, lo que finalmente ejecutó, aunque ella logró salir a tiempo.