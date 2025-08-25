La González llevará su ‘Multiverso’ al Gran Teatro del Cibao

La actriz, humorista e influencer Yamilet González, ganadora del Premio Soberano 2024 y popularmente conocida como “La González” regresa a los escenarios de su país para presentarse el sábado 11 de octubre en el Gran Teatro del Cibao con su nuevo espectáculo “El Multiverso de La González”, una propuesta escénica que redefine la manera de vivir el humor.

Pautado para las 8:30 de la noche, contará con la producción general de Enmanuel Flores y la dirección artística de José Antonio Sánchez, además, promete ser un viaje cómico y emocional con los personajes más icónicos de La González tales como Javiei, Gladys, La Turula, Brígida Pérez, Ana Gertrutis, entre otros, quienes darán vida a situaciones disparatadas, hilarantes y a la vez profundas.

“Este es mi nuevo espectáculo, un nuevo reto para mi carrera. Es una experiencia inmersiva, mágica y trabajada con amor y respeto junto a un gran equipo, para que el público disfrute, se emocione y viva momentos que nunca olvidará”, aseguró Yamilet González, quien este año también se estrena como actriz en la película dirigida por Frank Perozo, “De tal palo, tal astilla”.

Cabe destacar que la producción asegura que, cada detalle ha sido cuidadosamente trabajado por un equipo de profesionales para ofrecer un show innovador, impregnado de momentos especiales que serán inolvidables para quienes lo vivan. Entre pantallas gigantes, efectos especiales, un opening musical de alto impacto y la interacción de los personajes en escena y en pantalla, para que “El Multiverso de La González” sea una experiencia inmersiva impactante.

La González cuenta con una trayectoria de más de una década, durante la cual ha creado y cultivado numerosos y populares personajes como Javiei”, “Maidalena”, “Gladys”, “La Turula”, “Brígida Brigette”, “La Dra. Ana Getrutis y Tere” y “Ludelania” cada uno con cualidades distintivas. Además, se ha presentado en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, Gran Teatro del Cibao, Hard Rock Live + Cafe, Punta Cana, Madrid, Barcelona, entre otros.

Las boletas están a la venta en Uepa Tickets.