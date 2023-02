La grandeza de Miguel Tejada en Series del Caribe

El campo corto y bateador derecho dominicano explotó con su bate en cada clásico caribeño que accionó, actuación que le ayudó a implantar varios récords ofensivos

Cuando se hable de los jugadores más destacados en Series del Caribe, sin dudas, el nombre de «La Guagua» Miguel Tejada emerge en grado superlativo.

«El Pelotero de la Patria» le hizo honor a su muy bien ganado apodo en el denominado clásico caribeño.

Tejada es el dueño de las marcas de más dobles (18), cuadrangulares (15), carreras anotadas (54) y carreras producidas (46) en la historia de las Series del Caribe.

Tejada participó 11 veces en estos clásicos, incluyendo nueve apariciones consecutivas (2000-2008) y ostenta la marca de más cuadrangulares de por vida con 15.

«Participar en todas esas Series del Caribe fue más que un honor. La primera vez que fui me enamoré de ese evento, vi como el fanático dominicano apoyaba.

Recuerdo que en mi primera Serie del Caribe los fanáticos iban en el mismo avión que íbamos los jugadores y conversaban con nosotros, había una gran compenetración, igual que cuando llegábamos al hotel.

Fueron experiencias muy bonitas. Eso me marcó definitivamente, pues me comprometió a seguir representando mi país en cada Serie del Caribe», sostuvo Tejada.

«Representar mi país fue una de las mejores virtudes que Dios me regaló».

Al recordar sus históricas participaciones en Series del Caribe, Tejada manifestó que siempre consideró una virtud tener el privilegio de representar el país en dichos certámenes.

«Representar mi país fue una de las mejores virtudes que Dios me regaló, pues no todo el mundo tiene el chance de poder representar su país y más un país como la República Dominicana, con tantos buenos peloteros.

El hecho de tener esa oportunidad de hacerlo tantas veces sin dudas fue para mi un verdadero privilegio», indicó Tejada, al tiempo de de ponderar sus participaciones con varios equipos.

«Hablando de los equipos con los que tuve el honor de representar mi país en Series del Caribe, fui un privilegiado de que esos conjuntos querían que yo siempre fuera con ellos, tanto las Águilas, el Licey, el Escogido. Participar y ganar con ellos creo que fue algo muy grandioso para mi».

«La responsabilidad con que asumí cada participación fue la clave para poner esos números».

Ante la pregunta de cuál considera fue la clave para tener esos notables desempeños y establecer tantos récords en Series del Caribe, Tejada fue enfático al señalar que ser responsable y estar consciente de lo que significaba para el país dicho evento fue el común denominador en cada uno de las series donde pudo ver acción.

«Pienso que una de las claves principales por las cuales yo puse esos números en las Series del Caribe era que yo sentía que había que ser muy responsable, pues como es una serie muy corta, había que estar en forma. Por eso me preparaba muy bien físicamente y mentalmente y máxime con el formato que existía anteriormente», señaló.

Asimismo, Tejada destacó que consciente de la responsabilidad que había que tener, se cuidaba de no trasnocharse para estar en plenitud de condiciones previo a cada compromiso.

«Siempre asumí ese reto con mucha responsabilidad. Por eso no me trasnochaba, estaba enfocado totalmente en tener una buena actuación para que los equipos que yo representaba pudieran ganar».

Finalmente Tejada destacó que se siente muy orgulloso y satisfecho de que su nombre figure al lado de otros grandes peloteros que dejaron una huella imborrable en la historia de las Series del Caribe.

«Cuando me hablan de todos esos récords que pude establecer me siento muy orgulloso y satisfecho. También cuando mencionan mi nombre junto a los de Manuel Mota, Rico Carty, Luis Polonia, Neifi Pérez es un gran privilegio que me mencionen junto a esos grandes jugadores, de verdad que eso me llena de mucho orgullo y satisfacción», dijo.

