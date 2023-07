¡La guerra de palos! Fanáticos atentos al Derby de Jonrones

Los dominicanos Vladimir Guerrero Jr y Julio Rodríguez regresan al Derby de Jonrones con la firme intención de robarse el show, previo al Juego de Estrellas de Grandes Ligas

El T-Mobile Park, de Seattle, será el escenario esta noche del Home Run Derby, donde Julio Rodríguez, de los Marineros de Seattle y Vladimir Guerrero Jr., de los Azulejos de Toronto buscarán unirse al selecto grupo de dominicanos que han conquistado el Festival de Cuadrangulares o Home Run Derby.

Rodríguez y Guerrero Jr. buscarán unirse a sus compatriotas Sammy Sosa (2000), Miguel Tejada (2004), Vladimir Guerrero (2007), David Ortiz (2010), Robinson Canó (2011) y Juan Soto (2022), como los únicos criollos en coronarse campeones del Festival de Cuadrangulares.

Los restantes seis participantes en el Home Run Derby de este año serán Luis Robert Jr., Adley Rutschman, Pete Alonso, Mookie Betts, Adolis García y Randy Arozarena.

Así estarán conformados los enfrentamientos:

(1) Luis Robert Jr. vs. (8) Adley Rutschman

(2) Pete Alonso vs. (7) Julio Rodríguez

(3) Mookie Betts vs. (6) Vladimir Guerrero Jr.

(4) Adolis García vs. (5) Randy Arozarena

Pete Alonso busca unirse a Ken Griffey Jr. como los únicos en la historia de este evento en conquistarlo en tres ocasiones.

Se recuerda que el campeón del pasado Derby, celebrado en Los Ángeles, fue Juan Soto, quien venció en la final a su compatriota Julio Rodríguez.

Historia del Home Run Derby

Ken Griffey Jr. ganó la competencia tres veces

El primer Derby fue celebrado en 1985 en el Hubert H. Humphrey Metrodome, de Minnesota, teniendo como ganador a «La Cobra» Dave Parker, de los Rojos de Cincinnati.

Ken Griffey Jr. es el jugador que en más ocasiones ha conquistado la competencia de jonrones con 3 (1994, 1998 y 1999), seguido por Prince Fielder (2009 y 2012), el cubano Yoenis Céspedes (2013, 2014) y Pete Alonso (2019 y 2021), quienes lo ganaron dos veces cada uno.

Los dominicanos

Sammy Sosa la ganó en el 2000

El primer dominicano en ganar la competencia de cuadrangulares fue Sammy Sosa en el 2000, celebrado en el Turner Field, en Atlanta.

Luego, cuatro años más tarde, en el 2004, «La Guagua» Miguel Tejada montó un espectáculo en el Minute Maid Park, de Houston.

«La Tormenta de Don Gregorio» Vladimir Guerrero resultó el tercer dominicano en conquistar el Home Run Derby en el 2007, celebrado en AT&T Park, de San Francisco.

En el 2010 y 2011 David Ortiz y Robinson Canó, respectivamente, fueron los ganadores en dichas ediciones del Festival de Cuadrangulares. Ortiz montó un show en el Angels Stadium, de Los Ángeles, y Canó hizo lo propio en el Chase Field, de Arizona.

Juan Soto es el más reciente de los criollos en ganar la competencia, el año pasado, celebrada en Los Ángeles, California.

Vladimir Guerrero Jr., es dueño del récord de más jonrones en una ronda en la historia del Home Derby cuando, en el 2019, conectó un total de 40 bambinazos en la segunda ronda, en el Progressive Field, de Cleveland.

Es importante destacsar que Julio Rodríguez conectó unos 32 jonrones en la primera ronda del pasado Home Run Derby, celebrado en el Dodger Stadium.

Mientras que Soto disparó 31 cuadrangulares en la primera ronda del Derby de 2021, celebrado en el Coors Field, de Colorado.

