“Él la acechó y la mató”: la desgarradora historia de Altagracia, víctima de feminicidio

Foto de referencia

La tragedia volvió a teñir de luto a la República Dominicana con otro feminicidio. Altagracia Mercedes Feliz, una joven de 33 años, fue asesinada presuntamente por su expareja, Esmeilin Peralta Almonte, quien la acechó y persiguió hasta interceptarla cuando regresaba de su trabajo.

Sus familiares describen a Altagracia como una mujer tranquila, trabajadora y humilde, que apenas hablaba y llevaba una vida sencilla. “Ni tomaba alcohol”, alegan conmovidos sus seres queridos.

De acuerdo el testimonio de su padrastro, Darío Feliz, el presunto agresor actuó con premeditación: “Él se puso a acecharla con un motorista, cogió y la mató. El motorista ya está preso”, relató a Telemicro.

Puede leer: Feminicidios en República Dominicana: Casos recientes que estremecen al país

La prima de la víctima, Anyara Reyes, añadió que Peralta Almonte la amenazaba constantemente: «Él la amenazaba constantemente, la perseguía. Él la acechó, ella venía saliendo de su trabajo y él parece como que la interceptó ahí».

El crimen ha causado profunda consternación entre vecinos y allegados. “Era una muchacha humilde y trabajadora”, dijo Ramírez Núñez, vecino de la víctima. Mientras tanto, parientes como Sonia Javier claman justicia: “(Pedimos) todo el peso de la ley para él, que la justicia haga su trabajo”.

El feminicidio de Altagracia Mercedes se suma a la alarmante lista de mujeres víctimas de violencia de género en el país.

