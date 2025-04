La historia de amor que marcó al papa Francisco: «Si no nos casamos me hago cura»

Mucho antes de vestir la sotana blanca del Vaticano, Jorge Mario Bergoglio —conocido como el papa Francisco— fue un niño de barrio en Argentina que soñaba con casarse. A los 12 o 13 años, estuvo enamorado de su vecina Amalia Damonte, quien ha compartido detalles de aquel romance que, según ella, marcó la vida del futuro pontífice.

“Era una maravilla, un chico correcto, siempre muy amigo: ‘¿Estás bien?, ¿qué te pasa?’”, recordó Amalia en una entrevista a medios argentinos.



El joven Bergoglio incluso le escribió una carta confesándole su amor y proponiéndole matrimonio: “Decía que nos íbamos a casar, ‘yo te voy a comprar una casita así blanca para que vivamos los dos’”, relató.

Sin embargo, el gesto le costó a Amalia una dura reprimenda: “Me costó una buena paliza de mis padres”.



La historia no terminó allí. Jorge Mario le advirtió: “Si no nos casamos, me hago cura”. Y así fue.

Sobre el papa Francisco

El papa Francisco, cuyo nombre de nacimiento era Jorge Mario Bergoglio, falleció este lunes a los 88 años. Fue el primer pontífice latinoamericano y jesuita de la historia, y durante más de 12 años lideró la Iglesia católica promoviendo una reforma centrada en la humildad, la inclusión y la defensa de los más necesitados.

